Будет лить как из ведра: значительные дожди накроют часть Украины

В ближайшие дни в части областей Украины будет идти дождь. Кое-где осадки будут значительными.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. Синоптики спрогнозировали, где именно ждать дождей и какой будет температура в ближайшие трое суток.

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Дожди в Украине

В течение 4 – 6 октября на Западе, Севере, Одесской области и в большинстве центральных областей пройдут умеренные, местами значительные дожди. Между тем на остальной территории Украины будет без осадков.

Ветер преимущественно южный, в западных областях северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +6 – +13, на побережье морей до +17 градусов. Днем на Западе +10 – +17, на Севере +16 – +22, на остальной территории нашего государства еще +21 – +27 градусов.

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Где будут дожди 4 – 6 октября / Скриншот с Укргидрометцентра