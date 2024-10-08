Следующая порция дождей, – синоптик сказала, когда в Украине снова будет лить

Эта неделя в Украине началась с дождей. Впрочем, циклон уже покидает территорию нашего государства. Осадки прекратятся. Правда, ненадолго.

Так, впереди – новая порция дождей. Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает 24 Канал.

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Дожди прекратятся, но ненадолго

Синоптик прогнозировала, что в большинстве областей Украины уже со вторника начнет преобладать погода без осадков. Кстати, температура воздуха несколько повысится.

Эксперт рассказывала, что дождевой циклон отходит в северо-восточном направлении. Ночью 8 октября он еще влиял на большинство районов Левобережья. Днем дождливо разве что кое-где в Сумской и Харьковской областях.

В следующие несколько дней будет преобладать погода без осадков. В середине недели будет влиять гребень с Юга. Уже следующую порцию осадков ожидаем в пятницу (11 октября, – 24 Канал). С Запада будет поступать новый атмосферный фронт,

– отметила Наталья Птуха.

Также добавила, что в Украине будет преобладать западный ветер, с переходом в ближайшие несколько дней на юго-восточный, 5 – 12 метров в секунду.

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Прогноз погоды на месяц