Большинство областей Украины накроют грозовые дожди, град и шквалы: синоптик назвал дату
Источник:Meteoprog
На следующей неделе в большинстве областей Украины ожидается неустойчивая и жаркая погода. Пройдут ливни с грозами. Также местами возможен град и шквалы.
В Украине возможны опасные и стихийные метеорологические явления, связанные с грозовой активностью. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
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Дожди и грозы в Украине
Эксперт отметил, что в ближайшие дни погода будет определяться малоградиентным полем пониженного давления, линиями неустойчивости и воздушной массой субтропического происхождения. В течение недели ожидается температура выше нормы.
Осадки будут распределяться неравномерно и наибольшее их количество предполагается в западных и северных областях. Здесь также не исключены опасные и стихийные метеорологические явления, связанные с грозовой активностью,
– предупредил Кибальчич.
В понедельник ночью в восточных областях, днем в северных и западных пройдут дожди с грозами. На остальной территории Украины без осадков.
Во вторник на Западе, Севере и местами в центральных областях кратковременные дожди с грозами. Днем в западной части, а также на Киевщине местами сильные ливни, град и шквалы 20 – 25 метров в секунду.
В среду, 5 июня, в большинстве областей, кроме юго-восточной части и Крыма, пройдут дожди с грозами, днем местами град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду,
– спрогнозировал синоптик.
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Будет лить всю неделю
- Кибальчич также писал, что в четверг, 6 июня, в центральных и южных областях преимущественно без осадков. На остальной территории Украины местами ожидаются грозовые дожди, днем в отдельных пунктах град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду.
- В пятницу, 7 июня, в Украине преимущественно без осадков, только утром и днем в западных областях местами пройдут грозовые дожди.
- В субботу в западных и местами центральных регионах кратковременные грозовые дожди. Также в западной части во второй половине дня местами сильные ливни, град и шквалы, 17 – 22 метра в секунду.
- В воскресенье, 9 июня, на Западе и Севере сохранится неустойчивый характер погоды с грозовыми дождями.