Дожди будут идти несколько дней подряд: в каких областях пройдут ливни

С начала лета в Украине чуть ли не ежедневно идут дожди. Будут они и в следующие несколько суток, местами сильные.

Кое-где дожди будут значительными. Когда и где именно ждать ливней, передает 24 Канал.

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Сильные дожди в Украине

В Укргидрометцентре прогнозировали, что ночью пятницы в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях, днем в Украине, кроме восточных и Запорожской областей, снова пройдут кратковременные дожди. Также кое-где будут грозы.

Температура на Западе, Севере и в Винницкой областях ночью +10 – +15 градусов, днем +18 – +23. Тем временем на остальной территории +14 – +19 и +22 – +27 соответственно. Только на Юго-Востоке до +30 градусов.

Кстати Прекратятся ли дожди и грозы до конца недели

Ориентировочный прогноз погоды на 14 июня / Скриншот с Укргидрометцентра

Также синоптики отметили, что 15 – 16 июня в Украине, кроме большинства западных областей, снова пройдут дожди с грозами. На Юге и Востоке значительные дожди. Днем местами днем местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Кстати, на выходных ночью +11 – +16, на Юге и Востоке до +20. Днем в Украине +19 – +26 градусов.

Заметим, что по прогнозу на картах, дожди и грозы будут в большинстве областей, кроме Юга, и 17 и 18 июня.

Ориентировочный прогноз погоды на 17 июня / Скриншот с Укргидрометцентра