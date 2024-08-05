Где именно ждать осадков, какой будет погода в ближайшие трое суток, со ссылкой на синоптиков, пишет 24 Канал.

Обратите внимание В каких областях снова будет жара, а где будет лить: прогноз погоды на неделю

Дожди в Украине

Во вторник, 6 августа, на Западе, днем и в Винницкой, Житомирской, Одесской, местами в Киевской, Черкасской и Николаевской областях пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ночью на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди. На остальной территории без осадков.

Кстати, ночью +14 – +16, днем +22 – +27, на Западе +18 – +23, в южной части ночью +15 – +20, днем +25 – +30 градусов.

Далее, 7 – 8 августа, в Украине преимущественно без осадков. Только днем среды в северных, центральных и Харьковской областях кратковременный дождь, гроза.

Ночью +13 – +18, на юге страны до +22, днем +22 – +27, в южных, восточных, Днепропетровской областях и в Крыму +26 – +31 градус.

Ветер преимущественно северный и северо-западный, 3 – 10 метров в секунду.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, в западных областях будет лить также 9 и 10 августа. Также в субботу дожди возможны и на Севере.

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Прогноз погоды с 6 по 10 августа / Скриншоты из Укргидрометцентра

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Прогноз погоды на месяц