Де саме чекати опадів, якою буде погода в найближчі три доби, з посиланням на синоптиків, пише 24 Канал.
Зверніть увагу В яких областях знову буде спека, а де литиме: прогноз погоди на тиждень
Дощі в Україні
У вівторок, 6 серпня, на Заході, вдень і у Вінницькій, Житомирській, Одеській, подекуди в Київській, Черкаській і Миколаївській областях пройде короткочасний дощ, подекуди гроза. Вночі на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі. На решті території без опадів.
До речі, вночі +14 – +16, вдень +22 – +27, на Заході +18 – +23, у південній частині вночі +15 – +20, вдень +25 – +30 градусів.
Далі, 7 – 8 серпня, в Україні переважно без опадів. Тільки вдень середи у північних, центральних і Харківській областях короткочасний дощ, гроза.
Вночі +13 – +18, на Півдні країни до +22, вдень +22 – +27, у південних, східних, Дніпропетровській областях та в Криму +26 – +31 градус.
Вітер переважно північний та північно-західний, 3 – 10 метрів на секунду.
Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, у західних областях литиме також 9 і 10 серпня. Також у суботу дощі можливі й на Півночі.
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Прогноз погоди з 6 по 10 серпня / Скриншоти з Укргідрометцентру
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Прогноз погоди на місяць
- Раніше синоптики також прогнозували, що в серпні середня місячна температура повітря передбачається +20 – +26 градусів, у Карпатах +17 – +19, що на 2 градуси (на Південному Сході на 2,5) вище за норму.
- Місячна кількість опадів очікується 34 – 77 міліметрів, у Карпатах 94 – 116 міліметрів, що в межах норми.
- До речі, згідно з кліматичними характеристиками, абсолютний мінімум температури повітря в останній місяць літа сягає +1 – +7 градусів, на узбережжі морів +8 – 13.
- Однак, у Карпатах, а також у північних, східних, Волинській та Запорізькій областях подекуди на віть 0 – -2 градуси.