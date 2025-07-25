Ни одного солнечного дня: в каких областях Украины будет лить несколько суток подряд

Приготовьте свои зонтики. Ряд областей Украины снова накроют дожди. Более того, будет лить несколько дней подряд.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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В каких областях будут дожди несколько дней подряд?

Синоптики прогнозировали, что ночью 25 июля на крайнем Западе, днем в западных, большинстве северных и Винницкой областях будут кратковременные дожди. Также кое-где грозы.

Интересно, что в части областей осадки будут несколько дней подряд. Так, в субботу в Украине, кроме Юга и Юго-Востока, в воскресенье на Правобережье также ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Кстати, 27 июля в западных областях значительные дожди.

Кстати, по ориентировочному прогнозу на картах, осадки также продолжатся и в начале следующей недели. В частности, 28 – 29 июля дожди снова пройдут в западных областях, а еще в части центральных и южных.

Где будут дожди 25 – 29 июля / Скриншоты из Укргидрометцентра

Заметим, синоптики также прогнозировали, что в ближайшие трое суток, 25 – 27 июля, ветер в Украине будет юго-западный и западный с переходом на юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

На Юге температура воздуха ночью будет достигать +18 – +23 градусов, днем будет сильная жара, в частности, +35 – +37 градусов.

На остальной территории ночью +13 – +19 градусов, днем +26 – +33, но 26 июля на Севере +25 – +29. В выходные в западных областях +21 – +28 градусов.