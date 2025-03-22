Дожди несколько дней подряд: когда и в каких областях будут осадки, ждать ли сильных ливней

Уже вскоре большинство областей Украины накроют дожди. Кое-где также будет идти мокрый снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Дожди в Украине

В субботу осадков в Украине не будет. Ночью от +3 до -2 градусов, днем +11 – +16 градусов.

23 – 24 марта в западных, большинстве северных и центральных областей пройдут небольшие и умеренные дожди, ночью 23 марта на Северо-Востоке страны небольшой дождь с мокрым снегом,

– отметили синоптики.

Добавили, на остальной территории без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0 – +6 градусов, днем +8 – +13 градусов.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5 – 12 метров в секунду. Однако, днем 23 марта в западных, а также Винницкой, Житомирской и Киевской областях, в течение суток 24 марта в северных и центральных областях местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Кстати, по ориентировочному прогнозу на картах, дожди будут и 25 – 26 марта. Более того, в среду осадки могут пройти по всей Украине.

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Прогноз на 22 – 26 марта / Скриншоты из Укргидрометцентра

Ранее в интервью 24 Каналу синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказывала, что март всегда преимущественно более сухой месяц. Общее количество осадков ожидается в пределах 22 – 42 миллиметра, в Карпатах местами может быть 50 – 74 миллиметра, впрочем, это все равно меньше нормы.

Добавим, средняя месячная температура воздуха ожидалась в пределах +1 – +7. В целом это на 1 – 1,5 градуса выше нормы.

Интересно, что первая половина марта в Украине оказалась аномально теплой. Температура била рекорды. Кое-где даже достигла +25 градусов. Наталья Птуха объяснила, с чем было связано такое сильное потепление в начале весны.