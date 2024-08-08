Уже вскоре дожди и грозы накроют большинство областей Украины

В конце недели в Украине снова пройдут дожди и грозы. Ожидается, что они накроют большинство областей.

Где, когда именно и как долго будут осадки, со ссылкой на синоптиков, пишет 24 Канал.

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Дожди в Украине

В Укргидрометцентре обнародовали прогноз на трое ближайших суток. Отметили, что 9 августа в западных, днем и в Житомирской, Винницкой, местами Киевской областях ожидаются осадки.

В субботу в большинстве областей кратковременные дожди, местами грозы,

– отметили синоптики.

Впрочем, уже в воскресенье в Украине без осадков. В общем ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Ночью +13 – +18 градусов, в южной части до +21 градуса. Днем +23 – +29, однако, на Юге, 10 и 11 августа и на Юго-Востоке +27 – +33 градуса.

Тем временем на высокогорье Карпат ночью +9 – +14, днем +16 – +22.

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