Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Когда ожидаются дожди в Украине?

В среду, 9 сентября, осадков не ожидается. Ночью температура составит +7...+12 градусов, на юге и крайнем западе – до +15. Днем воздух прогреется до +23...+28 градусов, а на востоке и северо-востоке будет несколько прохладнее – +20...+22.

Уже 10 сентября дожди придут в западные области. В Закарпатье и в Карпатах местами возможны значительные осадки. На остальной территории страны будет преобладать сухая погода.

В пятницу, 11 сентября, зона осадков расширится. Небольшие и умеренные дожди ожидаются на западе, севере, а также в Черкасской и Полтавской областях. В других регионах существенных осадков не прогнозируется.

Вместе с дождями в Украину придет и похолодание. Если 10 сентября днем температура еще составит +22...+28 градусов, то 11 сентября в западных, северных и большинстве центральных областей она снизится до +17...+23 градусов. В то же время на юге и востоке теплая погода продержится дольше. Температура ночью в период с 10 по 11 сентября составит +8...+16 градусов.

Напомним, по словам синоптика Ивана Семилита, говорить об окончательном переходе к осени пока рано – это можно будет определить по температурным показателям ближайшего периода. Пока что в Украине преобладает летнее тепло.