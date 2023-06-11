Посол Румынии в Кении Драгош Тигау попал в расистский скандал из-за своего позорного заявления. Инцидент произошел в здании ООН в Найробе.

Во время пребывания в здании ООН на встрече Тигау озвучил позорное расистское высказывание. Увидев за окном обезьяну, он заметил: "африканская группа присоединилась к нам". Слова посла шокировали собравшихся.

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В МИДе Кении заявили, что они шокированы и возмущены. Кроме того, подчеркнули, что Румыния попыталась скрыть позорное поведение своего посла.

Кения сообщила, что ждет извинений от официального Бухареста. По состоянию на 11 июня они уже озвучены. В МИД Румынии подчеркнули: "любое поведение или комментарии расистского характера абсолютно неприемлемы". Кроме того, страна уже приступила к процедуре отзыва посла.

В России обидели армян

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян в очередной раз оказалась в эпицентре скандала. Армян она назвала "сгустками племен". Они вроде бы должны быть благодарны, что после захвата Россия "позволила" им сохранить свой язык. К слову, Армения – одно из самых древних государств в Малой Азии и в целом на Закавказье. Христианство там приняли еще в 301 году, в то время, когда на российских болотах выли волки. Но Симоньян истории, конечно, не знает. Очевидно, кремлевские медочки – единственное, что она читает.