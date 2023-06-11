Під час перебування у будівлі ООН на зустрічі Тігау озвучив ганебне расистське висловлювання. Побачивши за вікном мавпу, він зауважив: "африканська група приєдналася до нас". Слова посла шокували присутніх.

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У МЗС Кенії заявили, що вони шоковані та обурені. Окрім того, наголосили, що Румунія спробувала приховати ганебну поведінку свого посла.

Кенія повідомила, що чекає вибачень від офіційного Бухареста. Станом на 11 червня вони вже озвучені. У МЗС Румунії наголосили: "будь-яка поведінка або коментарі расистського характеру – абсолютно неприйнятні". Окрім того, країна вже розпочала процедуру відкликання посла.

У Росії образили вірменів

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян вкотре опинилася в епіцентрі скандалу. Вірменів вона назвала "згустками племен". Вони начебто мають бути вдячними, що після захоплення Росія "дозволила" їм зберегти свою мову. До слова, Вірменія – одна з найдавніших держав у Малій Азії та загалом на Закавказзі. Християнство там прийняли ще у 301 році, у той час, коли на російських болотах вили вовки. Але Симоньян історії, звичайно, не знає. Вочевидь, кремлівські медочки – єдине, що вона читає.