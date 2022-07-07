Мэр Белгород-Днестровского подрался с председателем райсовета

Городской голова Белгорода-Днестровского Виталий Граждан подрался с председателем райсовета Григорием Мельниченко. Инцидент произошел во время заседания, разразился скандал.

Вокруг чего возник скандал пока неизвестно. Ссора закончилась тем, что нардепов разняли силой.

Читайте также Порошенко заметили в дорогой гостинице Лондона: Марина пыталась помешать съемке

Журналисты стали свидетелями драки нардепов

На видео видно, как Григорий Мельниченко начал обзывать Граждан наркоманом и другими непристойными словами. Реакция не заставила себя ждать, началась драка. Обе стороны конфликта сильно ругались и поливали друг друга грязью даже после того, как их растащили.

Драка между нардепами: смотрите видео (осторожно, нецензурная лексика 18+)

Граждан и Мельниченко имеют пророссийские взгляды

Украинский активист и доброволец Сергей Стерненко отметил, что у обеих нардепов пророссийские взгляды и они даже этого не скрывают.

К слову, недавно в Одесской области поймали предателя, корректировавшего удары россиян по мосту через Днестровский лиман.

В Херсоне оккупанты сжигают тела военных - смотрите видео