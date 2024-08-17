Массовая драка в турецком парламенте: сторонники Эрдогана сцепились с оппозиционерами

В парламенте Турции произошла массовая драка депутатов после того, как один из оппозиционеров высказал критику в адрес правящей партии. В результате потасовки есть раненые.

16 августа турецкий парламент собрался на внеочередное заседание. На нем должны были решить вопрос о депутатском статусе Джана Аталая, оппозиционера, который отбывает 18-летнее заключение по делу о протестах против застройки Стамбула 2013 года. Впрочем, пребывание в тюрьме не помешало ему баллотироваться на парламентских выборах от "Рабочей партии Турции".

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"Покушение" на партию Эрдогана

Выступая с трибуны, коллега Алтая Ахмет Шик выкрикнул в адрес депутатов от президентской "Партии справедливости и развития": У вас совсем нет стыда!". Впоследствии Шик неоднократно высказывал критику в адрес правящей партии. Такого оскорбления не выдержал депутат от "Партии справедливости и развития" Алпай Озалан. Он схватил за горло Шика, когда тот еще стоял за трибуной. После нескольких ударов оппозиционер повалился на землю. Тогда в дело вмешались другие народные избранники, и началась массовая драка.

Известно, что двое депутатов получили ранения.

В Турции произошла драка в парламенте: смотрите видео