16 серпня турцький парламент зібрався на позачергове засідання. На ньому мали вирішити питання щодо депутатського статусу Джана Аталая, опозиціонера, який відбуває 18-річне ув'язнення у справі про протести проти забудови Стамбула 2013 року. Втім, перебування у в'язниці не завадило йому балотуватися на парламентських виборах від "Робітничої партії Туреччини".

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"Замах" на партію Ердогана

Виступаючи з трибуни, колега Алтая Ахмет Шик вигукнув на адресу депутатів від президентської "Партії справедливості та розвитку": У вас геть немає сорому!". Згодом Шик неодноразово висловив критику на адресу правлячої партії. Такої образи не витримав депутат від "Партії справедливості та розвитку" Алпай Озалан. Він схопив за горло Шика, коли той ще стояв за трибуною. Після кількох ударів опозиціонер повалився на землю. Тоді у справу втрутилися інші народні обранці, і розпочалася масова бійка.

Відомо, що двоє депутатів отримали поранення.

У Туреччині трапилася бійка в парламенті: дивіться відео