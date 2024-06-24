В центре Киева пьяный мужчина провоцировал на драку посетителей кафе: вмешалась полиция

На Крещатике в Киеве пьяный мужчина начал приставать к посетителям кафе и провоцировать конфликт. На инцидент оперативно отреагировали правоохранители.

Хулигана успокоили и доставили в райотдел. Теперь нарушителю грозит административная ответственность за мелкое хулиганство.

Смотрите также В городе Васильков, что под Киевом, местный бизнесмен жестоко избил женщин

Что известно об инциденте на Крещатике

В центре Киева на улице Крещатик мужчина начал приставать к посетителям кафе и пытался устроить драку. Хулигана оперативно успокоили правоохранители и доставили в райотдел.

Момент инцидента на Крещатике: смотрите видео

Нарушителю грозит административная ответственность.

24-летний местный житель вчера вечером (23 июня – 24 Канал), находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к другим посетителям кафе и провоцировал конфликт. Правоохранители прекратили противоправные действия правонарушителя и доставили его в Печерское управление полиции,

– говорится в сообщении правоохранителей.

На нарушителя составили административный протокол по факту мелкого хулиганства. Ему грозит до 15 суток административного ареста.