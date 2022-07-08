Забыли, чем нужно заниматься на своих должностях, – Марченко о драке мэра и главы райсовета
Источник:Максим Марченко
Глава Одесской ОВА предположил, что политики в области забыли, чем нужно заниматься на своих должностях. Речь идет о чиновниках Белгород-Днестровского, которые подрались.
Марченко прокомментировал инцидент вечером 7 июля. Драка же произошла в тот же день.
Заметьте Мэр Белгород-Днестровского подрался с председателем райсовета
Марченко прокомментировал драку политиков
Максим Марченко во время вечернего обращения прокомментировал действия двух политиков, устроивших драку во время заседания районного совета в Белгород-Днестровском.
Доказывать свою силу и смелость во время войны следует на поле боя, убивая врагов. Такое поведение неприемлемо ни для кого. Наверное, забыли чем нужно заниматься на своих должностях, то я напомню и ответная реакция обязательно будет,
– пообещал глава Одесской ОВА.
Инцидент прокомментировал один из участников драки
Суспільне написало, что вечером 7 июля ситуацию прокомментировал городской глава Белгород-Днестровского Виталий Граждан, участвовавший в драке.
Мэр города озвучил обвинения в отношении главы районного совета Григория Мельниченко. Мол, тот пытался незаконно захватить помещение местного кожно-венерологического диспансера.
Вы меня выбрали для того чтобы я отстаивал ваши интересы. Поверьте я ни на минутку не сомневаюсь, я буду делать это до конца,
– сказал Граждан.
Издание пыталось связаться с другим фигурантом конфликта –Григорием Мельниченко, однако он не поднял трубку.
По данным "Избиркома", у Гражана сотрясение мозга и он находился в больнице. Также он добавил, что причина конфликта – недвижимость.
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Драка между политиками в Одесской области: коротко
- 7 июля в Белгород-Днестровском было заседание районного совета. Во время него Григорий Мельниченко и Виталий Граждан начали ссориться.
- Первый начал обзывать второго непристойными оскорбительными словами.
- После этого между двумя политиками началась потасовка. Продолжилась она не долго, ведь другие коллеги их растащили.
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