После драки мэра и председателя райсовета Белгород-Днестровского Марченко собирается посетить город
Источник:телеграм Максима Марченко
В Белгород-Днестровском подрались городской голова и глава районного совета. Поэтому глава Одесской ОВА Максим Марченко решил лично посетить город.
Драка произошла во время заседания. Политиков растянули в разные стороны силой.
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Председатель Одесской областной военной администрации прокомментировал потасовку городского головы Белгород-Днестровского Виталия Граждана и председателя районного совета Григория Мельниченко.
Мною назначена рабочая группа, которая на следующей неделе приступит к оценке деятельности Белгород-Днестровского и районного и городского советов. В ближайшее время я планирую лично посетить этот город,
– отметил Марченко
Видео потасовки быстро распространилось в соцсетях. Сначала Мельниченко начал ругать Граждана, в частности, называть его наркоманом.
После этого схватка и началась. Политики бранились и поливали друг друга грязью даже после того, как их растащили.Любопытно! Украинский активист и доброволец Сергей Стерненко рассказал, что и Мельниченко, и Граждан имеют пророссийские взгляды и даже этого не скрывают.
Смотрите обращение Максима Марченко:
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