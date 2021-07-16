Драка в Раде: подрались "слуга" Сольский и Ивченко – видео, фото

В Верховной Раде 16 июля депутаты снова подрались. На этот раз – нардеп от "Батькивщины" Вадим Ивченко и "Слуга народа" Николай Сольский.

Инцидент произошел во время пленарого заседания Верховной Рады. На нем, в частности, должны голосовать за назначение Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины.

К теме Назначение Монастырского и час вопросов к правительству: онлайн-трансляция заседания Рады

В Раде снова подрались нардепы

На этот раз в драке сцепились нардеп от "Батькивщины" Вадим Ивченко и "Слуга народа" Николай Сольский. Последний сильно ударил кулаком по лицу Ивченко.

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