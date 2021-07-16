Драка в Раде: подрались "слуга" Сольский и Ивченко – видео, фото
16 июля 2021 , 11:18Читати новину українською
Источник:телеграм "Апостроф"
В Верховной Раде 16 июля депутаты снова подрались. На этот раз – нардеп от "Батькивщины" Вадим Ивченко и "Слуга народа" Николай Сольский.
Инцидент произошел во время пленарого заседания Верховной Рады. На нем, в частности, должны голосовать за назначение Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины.
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В Раде снова подрались нардепы
На этот раз в драке сцепились нардеп от "Батькивщины" Вадим Ивченко и "Слуга народа" Николай Сольский. Последний сильно ударил кулаком по лицу Ивченко.
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