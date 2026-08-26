Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что этот инцидент свидетельствует о опасном уровне напряженности вокруг мобилизации.

Что сказал Лубинец?

Омбудсмен считает, что ситуация в Тернополе является сигналом об опасном уровне напряженности в обществе.

К такой ситуации привели, в частности, недоработки предыдущего руководства Министерства обороны, последствия которых мы наблюдаем сегодня,

– считает Лубинец.

В то же время он подчеркнул, что недоверие к ТЦК не может служить оправданием для применения силы.

"Нельзя оправдывать насилие только потому, что человек не доверяет ТЦК и СП. Правила должны быть одинаковыми для всех. Если представитель ТЦК нарушил закон – он должен отвечать. Если гражданин применил силу – он также должен отвечать. Все остальное – двойные стандарты", – заявил омбудсмен.

Лубинец признал, что проблема недоверия к ТЦК существует, однако, по его словам, ее невозможно решить одними лишь призывами доверять. Ее нужно устранять с помощью законности действий, реформ, контроля и ответственности за нарушения.

В то же время омбудсмен призвал украинцев не прибегать к самосуду и решать спорные ситуации исключительно законным путем.

Недоверие не дает права на насилие, иначе мы создаем очень опасный прецедент,

– отметил Лубинец.

Конфликт с ТЦК в Тернополе: смотрите видео

Начальник ГУНП в Тернопольской области Сергей Зюбаненко сообщил, что во время инцидента военнослужащий ТЦК получил легкие телесные повреждения, а автомобиль Nissan X-Trail был поврежден. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины и устанавливают всех причастных.

Зюбаненко также подчеркнул, что претензии к действиям должностных лиц должны решаться законным путем.

"Полиция будет реагировать на такие действия в соответствии с законом. Независимо от обстоятельств или статуса участников, каждый факт насилия должен быть надлежащим образом расследован, а виновные – понести предусмотренную законом ответственность", – заявил он.

Отдельно в Тернопольском областном ТЦК проводится проверка соблюдения порядка проведения мобилизационных мероприятий.

Напомним, вечером 25 августа на улице Леся Курбаса в Тернополе произошла стычка между сотрудниками ТЦК и группой местных жителей во время проверки военно-учетных документов. По данным полиции, во время разговора военнослужащих с одним из мужчин к служебному автомобилю начали подходить другие граждане.

Они наносили удары по автомобилю Nissan X-Trail и вступили в конфликт с сотрудниками ТЦК, после чего ситуация переросла в физическое насилие. В результате столкновения несколько военнослужащих получили травмы, один из них находится в больнице.

В ТЦК также сообщили, что неустановленные лица завладели личными вещами военнослужащего и повредили служебный автомобиль. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и дополнительные наряды полиции, которые пресекли конфликт.

Правоохранители устанавливают всех участников происшествия, оценивают нанесенный ущерб и характер полученных травм, а также проверяют информацию о возможном наличии у некоторых участников предметов, похожих на дубинки и ножи. В полиции призвали граждан воздерживаться от агрессии и подчеркнули, что конфликтные ситуации должны решаться исключительно в правовом поле.