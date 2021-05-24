Драка туристов в самолете: мама младенца рассказала свою версию конфликта

В начале мая на борту самолета, летевшего из Киева в Доминикану, случился конфликт между пассажирами. Блогер Андрей Трушковский рассказал, что напали на его знакомую Юлию – девушке поцарапали лицо и вырвали ноготь. Теперь женщина, которую тогда обвинили в нападении, озвучила свою версию конфликта.

На 20-летнюю девушку якобы напала мама 6-месячной девочки, которая с мужем недавно вернулась с отдыха. Женщина рассказала изданию свою версию случившегося.

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Ребенок плакал, сидеть было тесно

Инцидент произошел на борту самолета Azur Air, выполнявшего рейс в Доминикану. Юлия со своим другом Костей и Вера с мужем Виталием и 6-месячной дочкой оказались на соседних креслах.

По словам Веры, ее семья сразу почему-то не понравилась молодой паре.

Я понимаю, что не всем нравится лететь рядом с маленьким ребенком. Но что делать? Когда мы взлетали, то действительно ребенок плакал из-за перепада давления, потом дочь успокоилась,

– отметила женщина.

Она объяснила, что им было тесно сидеть, однако они делали все, чтобы успокоить ребенка. Кроме того, супруги попытались договориться с бортпроводниками, чтобы их пересадили в бизнес-класс, за это они готовы были заплатить. Однако бортпроводник отказал, мол, на рейсе много сотрудников и они будут в этой части самолета отдыхать.

"Почему-то тогда никто из бортпроводников не подсказал нам, что в хвосте самолета есть 2 десятка свободных кресел. Пассажиры, которые там сидели, вытягивали ноги, ложились. Но мы тогда этого не видели, а персонал, хотя и видел, что плечо ребенка упирается в спинку соседнего кресла, ничего не сделал", – добавила Вера.

Детали конфликта между пассажирами

Сперва Юлия и Костя ничего не говорили людям, сидевшим сзади. Однако впоследствии начали шутить и смеяться над ними. По словам женщины, звучали даже оскорбления.

Они не просто опускали спинки кресел, они давили всем телом на спинку. Когда дочь начинала засыпать, она ручкой водила по спинке кресла. Скажите, неужели это могло так мешать,

– вспомнила женщина.

Она отметила, что тогда парень повернулся и заявил мужу Веры, чтобы тот сказал ребенку, чтобы он не стучал, ибо мешает спать. На что мужчина пробовал шутить, говоря 6-месячной дочери: "Бэби, не стучи". Тогда соседи начали давить всем телом на спинки своих кресел. Вера добавила, что сделала замечание: "Вы же давите на моего ребенка". На что парень ответил: "А что, там есть ребенок? Вы что, с ребенком?".

Позже женщина подняла спинку кресла парню и попросила так не делать. "Они поняли, что это наше слабое место и начали с новой силой давить на кресло. Я не выдержала, взяла и подняла спинку кресла у девушки, стала держать ее, чтобы они не давили", – продолжила женщина.

Драка женщин: кто напал первой

По ее словам, это очень задело соседей. После чего девушка повернулась к ним со словами: "Ах вы, с*ки!", а потом ударила Веру в висок.

У меня на коленях лежит ребенок, рука занята баночкой, полезть к ней, схватить за волосы или поцарапать лицо было невозможно! Мне пришлось защищаться. Я правой рукой схватила ее и просто толкнула назад, на ее место. И когда она села, раздался крик, что у нее сорван ноготь,

– рассказала Вера.

Бортпроводники не спешили с реакцией

Она добавила, что после этого началась ссора, взаимные оскорбления, а ее соседи начали снимать все на камеру. И только тогда бортпроводники подошли, пригрозив посадить самолет.

"Они увидели у девушки кровь и тут же встали на ее сторону, хотя не видели, как они себя вели до этого и что делали. Это так несправедливо! И только тогда они нас пересадили в хвост самолета, который оказался пустым", – отметила женщина.

Однако позже к Вере, ее мужу и ребенку подошел блогер, который снова начал их снимать и провоцировать конфликт. Муж Веры предложил разрешить конфликт либо после приземления, либо через юристов.

Конфликт в самолете: позиция другой стороны