На 20-річну дівчину начебто напала мама 6-місячної дівчинки, яка з чоловіком недавно повернулася з відпочинку. Жінка розповіла виданню свою версію того, що сталося.

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Дитина плакала, сидіти було тісно

Інцидент трапився на борту літак Azur Air, який виконував рейс у Домінікану. Юлія зі своїм другом Костею та Віра з чоловіком Віталієм і 6-місячною донькою опинилися на сусідніх кріслах.

За словами Віри, її сім'я одразу чомусь не сподобалася молодій парі.

Я розумію, що не всім подобається летіти поруч із маленькою дитиною. Але що робити? Коли ми злітали, то дійсно дитина плакала через перепад тиску, потім дочка заспокоїлася,

– зазначила жінка.

Вона пояснила, що їм було тісно сидіти, однак вони робили все, аби заспокоїти дитину. Крім того, подружжя спробувало домовитися з бортпровідниками, щоб їх пересадили в бізнес-клас, за це вони готові були заплатити. Однак бортпровідник відмовив, мовляв, на рейсі багато співробітників і вони будуть у цій частині літака відпочивати.

"Чомусь тоді ніхто з бортпровідників не підказав нам, що у хвості літака є 2 десятки вільних крісел. Пасажири, які там сиділи, витягали ноги, лягали. Але ми тоді цього не бачили, а персонал, хоча і бачив, що плече дитини впирається в спинку сусіднього крісла, нічого не зробив", – додала Віра.

Деталі конфлікту між пасажирами

Спершу Юлія і Костя нічого не говорили людям, які сиділи ззаду. Однак згодом почали жартувати та сміятися з них. За словами жінки, лунали навіть образи.

Вони не просто опускали спинки крісел, вони тиснули всім тілом на спинку. Коли дочка починала засинати, вона ручкою водила по спинці крісла. Скажіть, невже це могло так заважати,

– пригадала жінка.

Вона зазначила, що тоді хлопець повернувся і заявив чоловікові Віри, аби той сказав дитині, щоб вона не стукала, бо заважає спати. На що чоловік пробував жартувати, кажучи 6-місячній дочці: "Бебі, не стукай". Тоді сусіди почали тиснути всім тілом на спинки своїх крісел. Віра додала, що зробила зауваження: "Ви ж тиснете на мою дитину". На що хлопець відповів: "А що, там є дитина? Ви що, з дитиною?".

Пізніше жінка підняла спинку крісла хлопцеві й попросила так не робити. "Вони зрозуміли, що це наше слабке місце і почали з новою силою тиснути на крісло. Я не витримала, взяла і підняла спинку крісла у дівчини, стала тримати її, щоб вони не тиснули", – продовжила жінка.

Бійка жінок: хто напав першою

За її словами, це дуже зачепило сусідів. Після чого дівчина повернулася до них зі словами: "Ах ви, с*ки!", а тоді вдарила Віру в скроню.

У мене на колінах лежить дитина, рука зайнята баночкою, полізти до неї, схопити за волосся або подряпати обличчя було неможливо! Мені довелося захищатися. Я правою рукою схопила її та просто штовхнула назад, на її місце. І коли вона сіла, пролунав крик, що в неї зірваний ніготь,

– розповіла Віра.

Бортпровідники не поспішали з реакцією

Вона додала, що після цього почалася сварка, взаємні образи, а її сусіди почали знімати все на камеру. І лише тоді бортпровідники підійшли, пригрозивши посадити літак.

"Вони побачили в дівчини кров і тут же стали на її сторону, хоча не бачили, як вони себе поводили до цього і що робили. Це настільки несправедливо! І тільки тоді вони нас пересадили у хвіст літака, який виявився порожнім", – зазначила жінка.

Однак пізніше до Віри, її чоловіка та дитини підійшов блогер, який знову почав їх знімати та провокувати конфлікт. Чоловік Віри запропонував вирішити конфлікт або після приземлення, або через юристів.

Конфлікт у літаку: позиція іншої сторони