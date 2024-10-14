Пришлось даже приземлить самолет: в России пассажиры подрались на борту, декламируя Пушкина

На борту самолета авиакомпании "Россия" произошла массовая драка. Так, рейс из Анадыря, который направлялся в Москву, пришлось сажать в Красноярске.

Об этом сообщает российский телеграмм-канал, информирует 24 Канал.

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В России пассажиры самолета подрались, декламируя Пушкина

Российский телеграмм-канал указывает, что после взлета пассажиры начали жаловаться бортпроводникам на одного из пассажиров. По их словам, мужчина вошел на борт самолета уже не в трезвом состоянии.

Во время полета он выпил еще, после чего поссорился с товарищами, которые летели вместе с ним. Также он начал приставать к пассажирам, которые сидели рядом с ним.

Бортпроводники пытались успокоить мужчину, однако в ответ получили оскорбления, а затем удары. Тем пассажирам, которые прибежали на помощь, тоже не сразу удалось утихомирить буйного мужчину. Так, на борту самолета началась драка. После этого мужчину, как утверждают в российском паблике, "удалось скрутить и успокоить".

Уже связанным, мужчина кричал, что через 15 минут все они разобьются, а после этого читал стихи Пушкина,

– говорится в сообщении.

Вследствие этой ситуации, пилот решил прервать полет и вынужденно совершить посадку в Красноярске. Уже там в аэропорту этого пассажира передали сотрудникам полиции. Им оказался 44-летний Илья Пушкарев.

Уже после инцидента с буйным пассажиром, борт отправился в Москву.

Драка в российском самолете: смотрите видео