Массовая драка в соборе в Черкассах: правоохранители сообщили, сколько людей пострадали
Источник:Национальная полиция
Полиция получила 20 заявлений о телесных повреждениях в результате массовой драки в Свято-Михайловском соборе в Черкассах. Конфликт возле храма произошел 17 октября.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Отмечается, что госпитализированных среди пострадавших нет.
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Сколько людей пострадали во время драки возле храма
Конфликт между горожанами начался после заявления о переходе Свято-Михайловского собора в Черкассах в Православную церковь Украины. После того, как об этом объявил капеллан Владимир Педько, возле храма возникла драка между представителями ПЦУ и верующими УПЦ МП.
Сейчас полицейские устанавливают всех участников инцидента. По словам полиции, проводятся следственные действия, также изучаются видеозаписи, которые были обнародованы в соцсетях.
По состоянию на 08:00 часов 18 октября с заявлениями в полицию обратилось 24 граждан, из которых 20 – о получении телесных повреждений различного характера. Госпитализированных среди пострадавших нет,
– сообщили правоохранители.
Полиция также открыла уголовное производство по статье о хулиганстве. Максимальное наказание, которое может грозить – лишение свободы на срок от трех до семи лет.