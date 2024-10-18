Про це повідомили в Національній поліції України. Зазначається, що госпіталізованих серед постраждалих немає.

Читайте також Бійка у Свято-Михайлівському соборі в Черкасах: за справу взялася поліція

Скільки людей постраждали під час бійки біля храму

Конфілкт між містянами розпочався після заяви про перехід Свято-Михайлівського собору у Черкасах до Православної церкви України. Після того, як про це оголосив капелан Володимир Педько, біля храму виникла бійка між представниками ПЦУ та вірянами УПЦ МП.

Наразі поліцейські встановлюють всіх учасників інциденту. За словами поліції, проводяться слідчі дії, також вивчаються відеозаписи, які були оприлюднені в соцмережах.

Станом на 08:00 годину 18 жовтня із заявами до поліції звернулося 24 громадян, з яких 20 – про отримання тілесних ушкоджень різного характеру. Госпіталізованих серед постраждалих немає,

– повідомили правоохоронці.

Поліція також відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Максимальне покарання, яке може загрожувати – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.