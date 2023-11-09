"Прекратите этот цирк": новые видео потасовки между мужчиной и работником ТЦК в Житомире

В Житомире 8 ноября неизвестный мужчина напал на работника ТЦК и СП. В конце концов, выяснились новые детали, почему именно в городе вспыхнула потасовка.

В частности, в сети появились видео, где видно, как несколько работников военкомата сцепились с мужчиной, в результате чего вспыхнул конфликт. Впоследствии военные заломили мужчину, пытаясь его успокоить.

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Новые детали драки мужчины с работником ТЦК

На одном из видео, которое распространил в своем телеграм-канале украинский журналист Андрей Цаплиенко, видно, как мужчина в спортивной одежде сцепился с одним из работников территориального центра комплектований и социальной поддержки.

Цаплиенко предположил, что, вероятно, этого мужчину хотели задержать, в результате чего началась потасовка. В то же время другие люди, одетые в военную форму, пытались не допустить вспышки конфликта.

Мужчина сцепился с работником ТЦК и СП / Видео с тиктока @bestmoentscs2

На других кадрах можно уже увидеть, как несколько военных пытались свернуть мужчину. Пока неизвестно, с чего именно началась драка между мужчинами.

В то же время мнения людей, наблюдавших за всем этим действом, разделились. Да, одни говорили, что мужчину "надо парализовать" и военные могут его скрутить, потому что "это право на самооборону", а другие просили "прекратить этот цирк".

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В конце концов мужчина напал на работника ТЦК и СП, нанеся ему несколько ударов. Люди вокруг возмутились таким поведением новолуния и просили других работников военкомата помочь своему товарищу.

Однако один из работников ТЦК и СП сказал, что не имеет полномочий наносить какие-либо повреждения мужчине. Поэтому уже после того, как мужчину скрутили и пытались укротить, его просто отпустили.

Журналисты Общественного также отметили, что им удалось пообщаться с обеими сторонами конфликта В частности, говорить на камеру мужчины пока отказались, сказав, что не хотят навредить ни себе, ни следствию.

Драка между мужчиной и работником ТЦК и СП в Житомире