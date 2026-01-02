Должен был быть Путин: что известно о циничном открытии Драмтеатра в Мариуполе

Россияне открыли Драмтеатр в оккупированном Мариуполе, который сами же уничтожили в 2022 году. Хотя на самом деле никаких спектаклей там не происходит.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что это показательная ситуация. Ведь так называемое "действо", которое должны были показать оккупанты, несколько раз переносили.

Что известно об открытии Драмтеатра?

Сначала сроки этого события несколько раз переносили. Впоследствии открытие все-таки провели, но туда пускали исключительно по приглашениям. Оккупанты настолько боялись, что хотели сделать все тайком.

Главное, что мы должны понимать, – это то, что Владимир Путин отказался приезжать. На событии не было даже вице-премьера, который отвечал за этот процесс. Так же открытие проигнорировал глава администрации Путина, который является ответственным за оккупированные территории,

– отметил Петр Андрющенко.

В Мариуполь прибыли глава так называемой "днр", представители власти из Санкт-Петербурга, которые помогли отбывать драмтеатр, и на этом все. Как россияне не пытались, но им не удалось устроить праздник на месте убийства сотен украинцев.

Открыли, потанцевали, закрыли и двигаются дальше. Я видел, что писали якобы россияне устраивали там дискотеки – этого не было. Театр закрыт, никто там не выступает. В течение первого сезона там ничего не будет происходить,

– добавил руководитель Центра изучения оккупации.

Причина в том, что две трети Драмтеатра до сих пор не готовы. Все технические помещения, в частности гримерки, вообще не в рабочем состоянии. Если россиянам хватит денег, то они продолжат все "восстанавливать". Но финансирование оккупированных территорий в 2026 году сокращается вдвое. Поэтому уровень жизни там будет только снижаться.

Открытие Драмтеатра в Мариуполе: главное