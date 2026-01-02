Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зауваживши, що це показова ситуація. Адже так зване "дійство", яке мали показати окупанти, кілька разів переносили.
Читайте також Росіяни у Маріуполі влаштували свято на місці однієї з найбільших трагедій
Що відомо про відкриття Драмтеатру?
Спершу терміни цієї події кілька разів переносили. Згодом відкриття все-таки провели, але туди пускали виключно за запрошеннями. Окупанти настільки боялися, що хотіли зробити все потайки.
Головне, що ми маємо розуміти, – це те, що Володимир Путін відмовився приїжджати. На події не було навіть віцепрем'єра, який відповідав за цей процес. Так само відкриття проігнорував голова адміністрації Путіна, який є відповідальним за окуповані території,
– зауважив Петро Андрющенко.
У Маріуполь прибули глава так званої "днр", представники влади з Санкт-Петербурга, які допомогли відбувати драмтеатр, і на цьому все. Як росіяни не намагалися, але їм не вдалося влаштувати свято на місці вбивства сотень українців.
Відкрили, потанцювали, закрили й рухаються далі. Я бачив, що писали нібито росіяни влаштовували там дискотеки – цього не було. Театр закритий, ніхто там не виступає. Впродовж першого сезону там нічого не відбуватиметься,
– додав керівник Центру вивчення окупації.
Причина в тому, що дві третини Драмтеатру досі не готові. Всі технічні приміщення, зокрема гримерки, взагалі не в робочому стані. Якщо росіянам вистачить грошей, то вони продовжать все "відбудовувати". Але фінансування окупованих територій у 2026 році скорочується вдвічі. Тому рівень життя там тільки знижуватиметься.
Відкриття Драмтеатру в Маріуполі: головне
- На початку грудня перед Драмтеатром почали встановлювати екрани та LED-панелі. Так готувалися транслювати привітання Володимира Путіна. Цікаво, що після відкриття театру ці екрани не планують знімати. Там мають показувати російську рекламу.
- Перед тим окупанти повністю розібрали залишки театру та залили все бетоном і хлором. Так хотіли приховати свої злочини. Дату відкриття кілька разів змінювали, спершу повідомляли, що це відбудеться 1 серпня, а першу виставу нібито відвідає Путін.
- Як відомо, на початку березня 2022 року росіяни скинули на драмтеатр, в якому ховалися люди, надпотужну авіаційну бомбу. Ворога не зупинило навіть те, що з обох боків перед театром був напис "ДЕТИ". Досі невідомо скільки містян тоді загинуло. Ймовірно, мовиться про 400 – 800 місцевих мешканців.