"Большая осенняя уборка": Драпатый отменил более 30 устаревших приказов Генштаба

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый приостановил действие более трех десятков устаревших приказов Генерального штаба. Это решение освобождает время командиров для реальной боевой работы и отменяет бюрократические требования десятилетней давности.

Об этом сообщил пресс-секретарь командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в фейсбуке.

Какие изменения принесет отмена устаревших указов?

Решение предусматривает отмену старых программ подготовки, устаревших курсов стрельбы и концепций физической подготовки. Кроме того, утратили силу десятки промежуточных документов о внесении изменений, которые лишь загромождали нормативно-правовую базу украинской армии.

По словам Саранцева, во многих моментах устранены юридические коллизии между реальными стандартами обучения, выкристаллизовавшимися в ходе полномасштабной войны, и устаревшими требованиями времен АТО и ООС 2016–2020 годов.

Отныне командиры на местах больше не обязаны заполнять отчетность или проводить мероприятия по стандартам и инструкциям 8–10-летней давности, которые полностью утратили практический смысл в современной войне.

Это освобождает их время для реальной работы, а не для возиться с устаревшими документами и процедурами. Это действительно хорошая большая "осенняя уборка". Армия избавляется от устаревшего балласта, чтобы работать быстрее, современнее и без лишней бюрократии,

– подчеркнул Саранцев.

Что было известно ранее?

Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-майор Михаил Драпатый и старшие сержанты родов войск, корпусов и органов военного управления составили чек-лист системных проблемных вопросов.

А 8 сентября состоялось заседание "Рамштайн", где Украина впервые представила партнерам План войны. По итогам встречи союзники объявили о новой военной помощи: ракеты для Patriot, F-16, сотни тысяч дронов, артиллерийские боеприпасы и финансирование оборонных проектов. Наибольшие большие пакеты помощи объявили Германия, Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Польша и Швеция.