Про це повідомив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев у фейсбуці.

Які зміни принесе скасування застарілих указів?

Рішення охоплює скасування старих програм підготовки, застарілих курсів стрільб та концепцій фізичної підготовки. Окрім цього, втратили чинність десятки проміжних документів про внесення змін, які лише захаращували нормативно-правову базу українського війська.

За словами Саранцева, у багатьох моментах усунуто юридичні колізії між реальними стандартами навчання, викристалізованими під час повномасштабної війни, та застарілими вимогами часів АТО та ООС 2016 – 2020 років.

Відтепер командири на місцях більше не зобов'язані заповнювати звітність або проводити заходи за стандартами й настановами 8 – 10-річної давнини, які повністю втратили практичний сенс у сучасній війні.

Це вивільняє їхній час для реальної роботи, а не для колупання у застарілій бумажні та процедурах. Це дійсно гарне велике "осіннє прибирання". Армія позбувається застарілого баласту, щоб працювати швидше, сучасніше та без зайвої бюрократії,

– підкреслив Саранцев.

Що було відомо раніше?

Як вже повідомлялося на нашому сайті, раніше Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий та головні сержанти видів, родів військ, корпусів та органів військового управління сформували чек-лист системних проблемних питань.

А 8 вересня відбулося засідання "Рамштайн", де Україна вперше представила партнерам План війни. За підсумками зустрічі союзники оголосили про нову військову допомогу: ракети для Patriot, F-16, сотні тисяч дронів, артилерійські боєприпаси та фінансування оборонних проєктів. Найбільші пакети оголосили Німеччина, Велика Британія, Нідерланди, Норвегія, Польща та Швеція.