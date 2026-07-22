Он положительно оценил эти изменения. Об этом бывший советник написал в своих социальных сетях.

Что сказал "Флеш"?

Бескрестнов сказал, что очень долго ждал такого кадрового решения. Он подчеркнул, что оно далось нелегко.

"Спасибо президенту за это сложное, но невероятно крутое решение",

– заявил "Флеш".

Также он выразил убеждение, что после назначения Михаила Драпатого на новую должность армия станет лучше.

После очередного дня масштабных протестов вечером 21 июля бывший советник министра обороны Сергей Стерненко сообщил, что Александр Сырский больше не занимает должность Главнокомандующего ВСУ. Пресс-секретарь президента Украины отметил, что указы об увольнении Сырского и назначении Драпатого должны быть опубликованы 22 июля.

Владимир Зеленский вечером того же дня заявил, что новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины станет Михаил Драпатый. При этом президент поблагодарил Сырского за его достижения.