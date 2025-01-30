Зарекомендовал себя наилучшим образом: Маломуж оценил назначение Драпатого в ОСУВ "Хортица"

Генерал-майор Михаил Драпатий официально возглавил ОСУВ "Хортица". Его опыт может сломать планы врага по захвату Донецкой и Луганской областей.

Генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж поделился с 24 Каналом, что Драпатый может проводить неожиданные операции и ломать стратегии, навязанные врагом.

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Как опыт Драпатого могут использовать на фронте

Генерал армии рассказал, что Михаил Драпатый хорошо зарекомендовал себя на стратегических направлениях – Юге и Харьковщине. Были прорывы российских войск, но он смог стабилизировать ситуацию, вывести ВСУ на позиции, которые обеспечивают перемещение врага к границе, и сформировал мощную линию обороны.

Формирование вражеских ударных групп и захват сектора в районе Великой Новоселки и Новопавловки требуют эффективных действий со стороны Украины. Кроме мужества и силы, необходима нестандартная тактика, чтобы помешать россиянам захватывать или окружать целые регионы. Здесь опыт Драпатого может быть и использован, хотя и ситуация непростая.

Враг привлек чрезвычайно много резервов, а особенно в последние недели. Владимир Путин пытается выйти на стратегический формат наступления, чтобы направить свои войска на Краматорск и Константиновку, а также через Часов Яр и Купянск. Цель – полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области, чтобы заявить перед возможным переговорным процессом, что он частично выполнил цели так называемой "СВО".

Украинские воины проводят контрудары, но оккупанты все равно по километру завоевывают новые территории. Они пытаются навязать затяжную войну по всей линии фронта, пользуясь преимуществом в живой силе, технике и боеприпасах, с целью изматывания наших сил и союзников, которые предоставляют Украине эффективную помощь, но не удается.

Новый командующий может действовать нестандартно, проводить неожиданные операции и ломать навязанную стратегию широкомасштабных наступлений через удары с флангов по их "клещам". Бить по секторам, где враг не имеет укрепрайонов, и он будет отвлекаться или будет под угрозой наших прорывов,

– объяснил Николай Маломуж.

Такие методы секторально использовались во время Харьковской и Курской операций. Но сегодня их необходимо применять в нескольких секторах одномоментно или последовательно быстро для изменения ситуации. Генерал армии считает, что Драпатий уже имеет оперативное мышление стратегического уровня и может использовать свою тактику на направлениях, где идут решающие бои.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал, что поставил Михаилу Драпатому первоочередные задачи, чтобы сдержать натиск противника в зоне ответственности ОСУВ "Хортица".