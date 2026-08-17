Как сообщает главнокомандующий ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый, против него враг ведет кампанию по дискредитации.
По словам Драпатого, целенаправленные информационные атаки начались с первых дней его пребывания в должности.
"Цель таких кампаний – посеять недоверие внутри государства и между армией и обществом", – отметил Михаил Драпатый. Он подчеркнул, что часть этих атак ведется абсолютно скоординированно с привлечением целых сетей ботов. В то же время Главнокомандующий поблагодарил Министерство цифровой трансформации за то, что специалисты ведомства успешно выявляют и блокируют такие враждебные ресурсы, и эта важная работа не прекращается.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости