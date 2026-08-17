Драпатый заявил об информационных атаках на него и его семью

Информационное пространство продолжает подвергаться атакам, направленным на раскол общества. Россия активно использует бот-сети и фейковые заявления, чтобы посеять недоверие украинцев к военному руководству.

Как сообщает главнокомандующий ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый, против него враг ведет кампанию по дискредитации.

Драпатый отреагировал на информационные атаки

По словам Драпатого, целенаправленные информационные атаки начались с первых дней его пребывания в должности.

Цель таких кампаний – посеять недоверие внутри государства и между войском и обществом. Часть этих атак ведется скоординированно, с привлечением ботосетей,

– написал главком.

В то же время генерал-майор поблагодарил Министерство цифровой трансформации за успешное обнаружение и блокирование таких сетей.

Отдельное внимание Драпатий обратил на фейки, относящиеся к его родным. Он подчеркнул, что члены его семьи не делают никаких публичных заявлений, не дают официальных комментариев и никого не уполномочили говорить от их имени. Поэтому какие-либо высказывания или позиции, приписываемые им в сети, не соответствуют действительности.

"Прошу соблюдать информационную гигиену: проверять источники и не распространять непроверенное", – призвал Драпатый.

Напомним, Центр противодействия дезинформации зафиксировал, как в сети распространили якобы заявление супруги главкома о "мощном внутреннем сопротивлении" реформам Драпатого, "давление" со стороны окружения бывшего руководства ВСУ и политических кругов, а также возможной досрочной отставке.

Никаких подтверждений подлинности этого заявления или его принадлежности жене Главнокомандующего нет,

– заверили в ЦПД.

Там также отметили, что из сообщений из анонимных и неофициальных источников, к тому же без подтверждения, нельзя сделать выводы о ситуации в военном руководстве.