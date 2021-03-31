"Дремал" всего несколько месяцев: в Японии началось извержение вулкана Онтаке
На юго-западном японском острове Суваносе 31 марта произошло извержение вулкана Онтаке. В результате зафиксировали выброс больших пород в радиусе 1 километра от кратера.
Источник:Kyodo News
Поэтому национальное метерологичне управление Японии повысило уровень опасности до трех по пятибалльной шкале. Таким образом к вулкану нельзя приближаться ближе, чем за 2 километра.
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Есть ли пострадавшие
Сейчас о пострадавших и разрушениях не сообщается. Дело в том, что Суваносе – это небольшой остров. Там живут около 80 человек. Правда, сам населенный пункт расположен всего в 4 километрах от кратера.
Вулкан "спал" лишь несколько месяцев
Вулкан на острове уже "просыпался" в декабре 2020 года. Однако тогда объявили пятый уровень опасности. Из кратера вместе с клубами пепла выбрасывались раскаленные камни на расстояние до 1,3 километра.
Мощные извержения вулканов: последние новости
- В марте в Исландии началось извержение вулкана Фаградалсфьяль, который расположен на полуострове Рейкьянес. Он не был активным последние 6 тысяч лет.
- Также в начале марта на Камчатке зафиксировали извержение крупнейшего активного вулкана Евразии Ключевская Сопка.
- В Индонезии на острове Суматра 2 марта также произошло извержение вулкана Синабунг. Он выпускал мощные облака пепла и дыма.
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