На юго-западном японском острове Суваносе 31 марта произошло извержение вулкана Онтаке. В результате зафиксировали выброс больших пород в радиусе 1 километра от кратера.

Поэтому национальное метерологичне управление Японии повысило уровень опасности до трех по пятибалльной шкале. Таким образом к вулкану нельзя приближаться ближе, чем за 2 километра.

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Есть ли пострадавшие

Сейчас о пострадавших и разрушениях не сообщается. Дело в том, что Суваносе – это небольшой остров. Там живут около 80 человек. Правда, сам населенный пункт расположен всего в 4 километрах от кратера.