"Дрімав" лише кілька місяців: в Японії почалось виверження вулкану Онтаке
На південно-західному японському острові Суваносе 31 березня сталось виверження вулкану Онтаке. У результаті зафіксували викид великих порід в радіусі 1 кілометра від кратеру.
Джерело:Kyodo News
Через це національне метерологічне управління Японії підвищило рівень небезпеки до трьох за п'ятибальною шкалою. Таким чином до вулкану не можна наближатись ближче, ніж за 2 кілометри.
Читайте також Фотограф спалив свій дрон у жерлі вулкана Фаградалсф'яль заради неймовірних кадрів: відео
Чи є постраждалі
Наразі про постраждалих та руйнування не повідомляють. Річ у тім, що Суваносе – це невеликий острів. Там живуть близько 80 людей. Щоправда, сам населений пункт розташований всього за 4 кілометри від кратера.
Вулкан "спав" лише кілька місяців
Вулкан на острові вже "прокидався" у грудні 2020 року. Однак тоді оголосили п'ятий рівень небезпеки. З кратера разом з клубами попелу викидались розпечені камені на відстань до 1,3 кілометра.
Потужні виверження вулканів: останні новини
- У березні в Ісландії почалося виверження вулкану Фаградалсф'яль, який розташований на півострові Рейк'янес. Він не був активним останні 6 тисяч років.
- Також на початку березня на Камчатці зафіксували виверження найбільшого активного вулкану Євразії Ключевська Сопка.
- В Індонезії на острові Суматра 2 березня також сталось виверження вулкану Синабунг. Він випускав потужні хмари попелу та диму.
Поділитися новиною