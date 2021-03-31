Через це національне метерологічне управління Японії підвищило рівень небезпеки до трьох за п'ятибальною шкалою. Таким чином до вулкану не можна наближатись ближче, ніж за 2 кілометри.

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Чи є постраждалі

Наразі про постраждалих та руйнування не повідомляють. Річ у тім, що Суваносе – це невеликий острів. Там живуть близько 80 людей. Щоправда, сам населений пункт розташований всього за 4 кілометри від кратера.

Japonya'nın Kagoşima eyaletine bağlı Suwanose Adası'ndaki Otake Yanardağı'nda patlama meydana geldi.https://t.co/7SDH9zxTfd pic.twitter.com/9ayD4A6EjL — yeni1mecra (@yeni1mecra) March 31, 2021

Вулкан "спав" лише кілька місяців

Вулкан на острові вже "прокидався" у грудні 2020 року. Однак тоді оголосили п'ятий рівень небезпеки. З кратера разом з клубами попелу викидались розпечені камені на відстань до 1,3 кілометра.

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