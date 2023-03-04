Укрываются от войны: зачем России нужны были события на Брянщине

Инцидент в Брянской области натворил много шума в информационном пространстве, но информация от российских "СМИ" подавалась противоречиво. Это неудачная постановка только насмешила многих украинцев

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, вся эта ситуация выглядит наспех сфабрикованной.

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Интерес россиян в войне снижается

Эксперт Украинского института будущего предположил, что в администрации Владимира Путина начинают замечать, что российское население игнорирует войну и теряет интерес.

Иван Ступак отметил, что из-за этого российские власти могли совершить эту провокацию, чтобы попытаться мобилизовать население помогать своей армии.

"Они видят, что общество пытается скрыться, даже не то, чтобы смыться с страны, а начинает не смотреть эти программы", – сказал Иван Ступак.

Россияне не склонны думать

Иван Ступак отметил, что проблемы в России и разногласия в словах их власти и реальной ситуации в войне не волнуют россиян, потому что им проще не думать, ведь выходить за рамки того, что говорят по телевизору фактически запрещено и за это можно получить наказание.

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Поэтому россияне не задумываются о внутренних проблемах и лжи от власти.

"В России гораздо проще не думать, поскольку есть телевидение, есть первый канал, есть россия 24, которые за тебя уже все продумали, все решили, сказали, что во всем виновато "мировое правительство", "Госдепартамент" и "укронацисты", – сказал Иван Ступак.

Сфабрикованная режиссура

Иван Ступак поделился своими впечатлениями от событий на Брянщине 2 марта 2023 года. По словам эксперта института будущего, у него сложилось мнение, что это наскоро сфабрикованная операция, когда российские "СМИ" каждые несколько минут публиковали разную информацию и это выглядело как публикация заготовок.

Сразу после этого Ступака удивило заявление Владимира Путина о созыве совбеза, впоследствии в сюжете, когда выступал Путин, в его записях было замечено имя Дарьи Дугиной.

Ступак предположил, что Путин хотел связать это с якобы ранением ребенка на Брянщине в результате деятельности "украинской ДРГ" и сыграть на чувствах россиян и показать им, как украинцы якобы убивают детей.

Экс-сотрудник СБУ считает, что вся эта ситуация была призвана показать россиянам, что враг якобы не только под воротами России, а он уже на ее территории.

По мнению Ступака, это могло сплотить россиян, но поскольку пошла накладка за накладкой, этого не удалось.

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