К счастью, Силы обороны не допустили проникновения вражеской ДРГ в районе населенного пункта Пыльная Харьковской области. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховий.

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Российскую ДРГ обнаружили на Харьковщине

Российская ДРГ пыталась прорваться через украинскую границу на Харьковщине. Украинские военные остановили диверсантов в районе населенного пункта Пыльная. Это произошло во вторник, 7 мая.

Эту информацию также подтвердил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. По его словам, целью вражеской ДРГ было проведение разведки.

ДРГ – это от пяти до 10 человек. Группу вовремя обнаружили, относительно уничтожения или поражения ждем информации от Генштаба. ДРГ мы фиксировали на прошлой неделе, об этом мы докладывали. Не исключено повторение мероприятий таких групп,

– отметил он.

Не первая попытка прорыва российских ДРГ