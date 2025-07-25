Пытаются поставить флаг, снять видео, но всех уничтожают, – Зеленский о ДРГ в Покровске

Президент Владимир Зеленский заявил, что российская армия не продвигается на фронте. Отсутствие весомых прорывов россияне пытаются нивелировать военно-информационными операциями.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время встречи с журналистами.

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Что сказал Зеленский о ситуации на фронте?

"Они не продвигаются. Там очень трудно нашим ребятам. И трудно везде. И "русским" очень трудно – это для нас хорошо. И "русские" не хотят воевать. Кроме их руководства. И все это чувствуется. Их больше. Большее давление. Большая мобилизация. Поэтому больше рисков у нас. Они действительно пробуют сделать прорыв. У них прорывов серьезных нет", – рассказал Зеленский.

По его словам, отсутствие весомых прорывов на фронте россияне пытаются нивелировать военно-информационными операциями.

"Как ситуация с Покровском. Сколько раз зашло ДРГ? Я разговариваю с военным, сейчас с Сырским. Говорит, за это время, 5-7 раз. Два человека, шесть человек", – рассказал лидер.

По его словам, был один раз, когда оккупанты попытались закрепить 12 своих людей.

Пробуют снять какое-то видео: поставить флаг, сняли... и все уничтожаются нашими защитниками,

– подчеркнул гарант.



Добавим, что президент во время вечернего обращения 24 июля сообщил, что заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о текущей ситуации на украинском фронте. Он отметил, что Покровск – самое сложное сейчас направление.