ДРГ возле Черниговщины и возможный развал России: интервью с Михаилом Подоляком

Российская колонна, зафиксированная неподалеку от Черниговщины, не способна нанести серьезный удар по Украине. После нашей победы может начаться настоящий развал России, но Украине это уже будет безразлично.

Об этих и обо многих других интересных темах наша Екатерина Соляр пообщалась в стриме с Михаилом Подоляком. Предлагаем вашему вниманию первую часть стрима с заместителем председателя Офиса Президента Украины на 24 Канале.

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Российская ДРГ возле Черниговщины

В районе населенного пункта Носовичи Гомельской области около 21 часов зафиксировали движение большой колонны военной техники. В колонне двигались БТР без знаков распознавания, однако военнослужащие были почему-то одеты в форму Вооруженных Сил Украины.

Когда она продвигалась в направлении Брянской области, по всему маршруту следования военной колонны были расставлены патрули. Колонна – около 10 машин техники, камуфляж и, говорят, несколько месяцев назад в этом районе также были замечены определенные военные силы.

Если я правильно понимаю, то белорусы не понимают жестовый язык, или россиянцы не понимают жестовый язык. Потому что накануне те, кто контролирует украинскую границу, ясно давали понять все, что они думают относительно нового возможного или вероятного наступления.

Давайте здесь правильно акценты поставим. Во-первых, большая колонна из 10 единиц транспорта с учетом объема этой войны – это немного странно звучит. Это маленькая никудышная колонка, которая будет уничтожена в течение 20 минут как минимум. Потому что, вероятнее всего, это стандартная российская ДРГ, периодически провоцирующая Сумскую область.

Мы все это видим, и тут у меня второй вопрос. Вы понимаете, насколько отсталая страна под названием Российская Федерация, которая в информационную эру, когда все фиксируется, все видно, хочет устроить эти детские провокации в стиле а-ля второй рейх, то есть нацистский рейх?

То есть "мы зайдем в Чехию и скажем, что это чехи спровоцировали что-нибудь для того, чтобы мы потом зашли и забрали Судеты". Вы понимаете, это выглядит настолько инфантильно, но все, что касается России, выглядит инфантильно.

Потому официально: мы не видим формирования существенных ударных группировок на территории Беларуси. Мы видим, что полигон используются, ремонтные базы используются, лечебные учреждения используются для поддержки российской армии, воздушное пространство используется для поднятия МиГ-31.

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Вы это постоянно слышите и видите. Вся техника, которая была расконсервирована в Беларуси, передается россиянам, которые идут на Донецком, Луганском направлениям.

Во-вторых, передается туда очень много топлива. Мозырский нефтеперерабатывающий завод практически работает сегодня на войну, нужно это понять. Но с точки зрения группировок, существенной группировки, которая имела бы какие-то влияния на север Украины, мы не видим.

Группировка – это конкретное количество, 30–70 тысяч военнослужащих, это определенное количество бронетехники, это точно не 10 машин, а скорее полторы тысячи единиц любой тяжелой и легкой бронетехники. Это гораздо больше машин снабжения, в частности топливных заправщиков. Это огромное количество артиллерии, в том числе систем РСЗО и т.д.

Всего этого наша разведка точно не видит, поэтому мы достаточно ясно понимаем, что происходит и в Беларуси, и в Брянской области. Особенно с учетом всех этих комплексов С-300, С-400, которые используют русские для геноцидных ударов по городам Украины. Это все фиксируется как юридические доказательства.

Интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Кстати, я хочу подчеркнуть, поскольку мы уже так говорим, для тех россиян, которые продолжают играть в эту игру: "мы здесь немного попровоцируем, ДРГ отправим, немного поубиваем". Господин Байден, выступая и в Киеве, и в Варшаве, четко заявил следующую юридическую конструкцию, я хочу ее напомнить для всех этих "шальных парней" с российскими паспортами.

Он сказал, что все военные преступники, являющиеся авторами этой войны, прежде всего исполнители непосредственных приказов, все будут обязательно привлечены к уголовной ответственности с максимально тяжкими личными последствиями.

Поэтому для них есть два совета. Первое, порвите паспорт россиянина и бегите, где-нибудь спрячьтесь в Сибири, там, где не найдут, там, где можно строганину долго есть и зубы не терять. Между тем, все будут либо физически уничтожены, либо в любом случае юридически привлечены к ответственности.

Эта война иначе никогда не закончится, пока не сядут на скамью подсудимых все россияне, так или иначе отдававшие приказы прежде всего. Я имею в виду руководителей определенных воинских частей, включая представителей политической элиты.

Сигнал Байдена Путину

Вы вспомнили о том, что сказал президент Байден. Мы несколько дней говорим с коллегами, экспертами о том, если бы меня попросили сказать, о чем говорил Путин два часа, а потом еще 20 минут в "Лужниках", я бы вообще не вспомнила. Мне кажется, я вообще ничего не запомнила из того, что он сказал.

Если бы меня попросили процитировать слова Байдена, то мне кажется, просто невозможно забыть эту коротенькую фразу о том, что год назад мир готовился к тому, что Киев падет, но "я только что побывал в Киеве. И я вам скажу – Киев стоит. Киев свободен". Это было такое мощное предложение, которое забыть, мне кажется, невозможно, и оно будет записано во все учебники истории.

Мне немного понравилось еще кое-что. Там была ключевая фраза, которую Байден сказал в Киеве, не в Варшаве, а в Киеве. Он сказал, что он здесь и он отсюда не уйдет, демократия отсюда не уйдет, и это будет свободный город. Я имею в виду Киев, понятно, что говорилось обо всей Украине. Это ключевое, это он прямо, стоя у нас, в сердце Украины, говорит субъекту по фамилии "Политический мертвец". Мол:

"Здесь будет демократия, есть, была и будет, а ты проиграешь в любом случае. И мы тебя привлечем к ответственности, и ты будешь там стоять, на федеральном собрании, только перед судьями, и с этой своей речью в классическом советском смысле, что ты воюешь с неким Западом, убивая конкретно гражданское население другой страны. Будешь объяснять, кто ты и что ты такое".

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В любом случае подводим еще и итоги этого года. Мы вспоминаем, как все начиналось, кто от чего проснулся, как действовал дальше, как формировалась наша дальнейшая логика, как мы становились сильнее и мы будем вспоминать это 24 февраля.

Но, знаете, я увидела эту сакральную фразу, она мне очень понравилась. Кто бы мог подумать, я спросила бы у Путина. Но, видите ли, Путин вряд ли мог себе это подумать, что на обложке журнала Time будет не он, а Зеленский, что по Киеву будет гулять не он, а Байден, что цитировать будут не его, а Медведева. В общем, не его год, астрологи его подвели.

Скорее всего, шаманы или старцы Ковальчука. Это две основные колоды, к которым он обращается, как колода карт игральных, чтобы получить действительно аналитические советы. Это, кстати, качество аналитики Российской Федерации. Это либо старцы Ковальчука, либо шаманы Шойгу.

Но вернемся к серьезному. Вы знаете, но Путин будет на обложке, только на обложке черной книги нацизма. Он там будет обязательно как ключевой преступник 21 века, как человек, который склонен к массовому геноциду населения другой страны. То есть, это фундаментальные достижения.

Таких людей мы знаем несколько, уже закончивших свое существование, тот же Саддам Хусейн, мы знаем Омара Каддафи, мы знаем Слободана Милошевича, это четвертая особь, которая будет в перечне людей, склонных к массовому геноциду населения своих или других стран.

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Это фундаментальное его достижение, пожизненное достижение, даже посмертное. Это хорошо, что точки над "i" расставлены в глобальной политике. Я их просто зафиксирую, чтобы было понятно, потому что некоторые продолжают говорить, что у Путина есть какие-то влияния и тому подобное.

Первое , нет из России глобального игрока. Еще есть какие-то остатки этого статуса, потому что идет война в Украине, но Россия никогда больше не будет сидеть за какими-то фундаментальными столами – G-8, G-20 и т.д. Будет, скорее всего, с Украиной G20. G8 также может быть с Украиной когда-то, но России как глобального игрока нет.

, нет из России глобального игрока. Еще есть какие-то остатки этого статуса, потому что идет война в Украине, но Россия никогда больше не будет сидеть за какими-то фундаментальными столами – G-8, G-20 и т.д. Будет, скорее всего, с Украиной G20. G8 также может быть с Украиной когда-то, но России как глобального игрока нет. Второе . Путина как человека влиятельного не существует. Это вообще маленький человек с огромным ворохом комплексов неполноценности, незначительности, даже психического расстройства. Это очевидно. Человек с достаточно низким интеллектуальным потенциалом. Человек, живущий в каких-то исторических странных конструкциях. Человек, который точно боится реального мира и поэтому эти свои страхи компенсирует убийствами. Это все будет зафиксировано на его бумагах после того, как его уже не будет. В исторических бумагах.

. Путина как человека влиятельного не существует. Это вообще маленький человек с огромным ворохом комплексов неполноценности, незначительности, даже психического расстройства. Это очевидно. Человек с достаточно низким интеллектуальным потенциалом. Человек, живущий в каких-то исторических странных конструкциях. Человек, который точно боится реального мира и поэтому эти свои страхи компенсирует убийствами. Это все будет зафиксировано на его бумагах после того, как его уже не будет. В исторических бумагах. Третья составляющая – Россия никогда не будет экономически мощным государством. Это страна, которая будет десятилетиями платить репарации и вместе с тем находиться под санкционными давлениями. Для того, чтобы они не получили возможности построить какую-то другую реваншистскую конструкцию в своем государстве.

– Россия никогда не будет экономически мощным государством. Это страна, которая будет десятилетиями платить репарации и вместе с тем находиться под санкционными давлениями. Для того, чтобы они не получили возможности построить какую-то другую реваншистскую конструкцию в своем государстве. Четвертое. Россия – и это можно окончательно фиксировать – никогда не будет демократией. Это всегда будет авторитарная, странная, дикая страна. Мы должны построить возле этой страны максимально жесткие границы с зонами демилитаризации. Это ключевое.

Мы должны осознавать, что сегодня отдельно существует некое гетто, которое можно назвать "русская культура", в которое входит определенное количество россиян, и есть реальная Россия, которая всегда такой была. Это Россия, которая ненавидит, убивает, насилует, совершенно необразованная и живет в 17 веке. Это нужно зафиксировать и объяснять нашим партнерам на разных уровнях.

Ключевое для нас с вами – Украина была свободной, есть и навсегда теперь будет. Это не какое-то начало 20 века. У нас сегодня есть исторический шанс доказать, что государственность Украины – это очень важная составляющая современной человеческой цивилизации.

"Подарок" Путина украинцам

Казалось бы, после года полномасштабного вторжения и с 2014 мы точно знаем, кто такие россияне и кто такой Путин. Однако я продолжаю удивляться тому, как они живут без логики. Даже Джо Байден, выступая в Варшаве, сказал о том, что Украина будет свободна от Херсона до Харькова.

Я здесь поняла, что раньше, когда мы путешествовали за границей, нам было трудно объяснить, откуда мы. Мы говорили, что из Украины, а нам: "Это что-то там... Россия? Что-то такое?" А теперь каждый западный лидер знает, где расположены Херсон, Харьков, Бородянка, Буча, Ирпень и другие украинские города.

В этот момент, когда весь мир смотрит на преступления России в прямом эфире и говорит "как такое может быть", а Россия показывает эти преступления у себя. Я имею в виду тот случай, когда они позвали детей на сцену в "Лужниках", которых они похитили из Мариуполя. То есть сами фиксируют свое преступление.

Это же Россия, они так всегда делают, потому что всегда считали – наказания за это не будет. То есть они могут нагло показывать, что совершают преступления, и аплодировать сами себе. Сейчас мы перейдем к геноцидному концепту, но я хочу сказать две важные вещи.

Во-первых, Путин, именно Путин украинизировал глобальный мир. То есть теперь мир проукраинский. Если раньше он был пророссийским в разных смыслах, то это сегодня проукраинский, украиноцентричный глобальный мир.

Где есть Россия, которую нужно обязательно добить в военном смысле, выгнать за пределы Украины 1991 года и после этого окончательно сказать, что это маленькое, ничтожное, провинциальное государство. К которому нужно соответствующим образом относиться – не давать возможности провоцировать мир, спонсировать террористические процессы в мире.

Второе, что сделал Путин – он наконец-то зацементировал нашу государственность как таковую. Потому что мы сами 30 лет вели себя странно, заигрывая с русскостью. Вы помните 90-е, конец 90-х, начало 2000-х – ездили в Москву, как к какой-то старшей концепции, государственности.

Приедем и давайте в приемной постоим, потому что нам нужно сделать "РосУкрЭнерго", "УкрРосЭнерго", нам нужно "облэнерго" продать обязательно россиянам, нам нужно еще куда-то их завести, "Мотор Сич", чтобы торговал с ними.

А также чтобы не было границ. Почему? Потому что мы же "одна культура", "одно пространство". Это было странно. Мы сами себя не уважали. Мы сами себе говорили, что "мы понимаем, что мы выходцы из Советского союза. Да, это был определенный исторический промежуток времени, но с 1991 года у нас было свое государство. Его нужно было зацементировать отдельно от России".

Вот сегодня Путин сделал нам большой подарок. Безусловно, это кровавый подарок, но мы наконец-то стали фундаментально мощным государством. Это уже будет на многие годы. На столетия вперед.

Украине безразличен развал России

Если бы им сильно не хотелось на себе концентрировать все внимание… Они говорят, что мир стал "русофобным". Нет, мир стал украиноцентричным. Не сконцентрированный мир на вас, даже на ненависти к вам. Нет, на поддержке Украины.

Безусловно, потому, что современный мир положительно смотрит на вещи. Это нам приходится отрицательно минусовать россиян и мы сделаем как можно больше в этом направлении "минусования". Я считаю, что чем меньше будет агрессивной орды, тем лучше для мира в целом.

Ведь они будут приходить в себя после войны, потеряв огромное количество молодого мужского населения, а это очень хорошо. Дальше будут идти волны по самой России, когда у них будет повальная пьянка на кладбищах. Это как раз и будет сущностью "современного русского мира".

Давайте к этому концепту. Это фантастическая фиксация празднования геноцида населения другой страны. Они согнали людей, которые со счастливыми лицами пляшут на костях и делают это публично. Говорят: "Да, мы пришли на чужую территорию, немотивированно. Мы там жестоко убиваем гражданское население. Мы их массово насилуем. Мы похищаем детей. Много детей. Мы убили их родителей. А потом празднуем, потому что мы русские".

Это и есть страна мёртвых. Я подчеркиваю, что это страна, которая в таком виде является просто злом. Зло, которое должно в таком виде перестать существовать.

Не имею в виду географически. Нам с вами все равно должно быть, если у нас будет зафиксирована чудесная железная граница с зоной демилитаризации. Неважно, потому что мы будем в военном альянсе, будем иметь вообще другие инструменты влияния на Россию.

Я думаю, что после судебных процессов над российской элитой они вообще будут "шугаться" этого мира. Я имею в виду русские. Они вообще будут бояться уехать в Анталью "понежится на пляже". Ведь их будут ненавидеть и при необходимости бить за классически русское поведение где угодно. Должны поставить эту нацию на место.

Вы совершенно правы, это удивляет, но не нас с вами. Они фиксируют все свои злодеяния в прямом эфире. Когда мы говорим о специальном трибунале, есть 2 составляющие. Военные преступления, которыми сегодня заняты разные следственные группы из разных стран, в частности под процессуальным руководством нашей Генеральной прокуратуры.

Это уже 70 тысяч уголовных дел по конкретным эпизодам военных преступлений и против гражданского населения в том числе. А есть еще отдельная составляющая – это так называемый специальный трибунал, который мы сегодня на разных площадках обсуждаем и который уже понимают во многих странах.

Уже созданы рабочие группы, 20 стран принимают участие в обсуждениях формулы. Мы придем к правильной формуле. Этот трибунал должен зафиксировать одно преступление – преступление агрессии. И он достаточно просто фиксируется. Это Путин, выступающий на Совбезе.

Все участники Совбеза 22 февраля, четко сказали: "Да, мы будем заходить в Украину, на суверенную территорию, убивать там людей". Они уже по телевидению зафиксировали конкретное преступление. Очень простое в том, чтобы его доказать в рамках судебной процедуры с последствиями для Путина и всех остальных.

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Вы сказали, что мы будем в военном Альянсе. И я подумала о том, что в этом уже никто не сомневается. Но, опять же, вспоминая слова Байдена о том, что в следующем году 75 лет НАТО, мне кажется, это очень красивая дата, чтобы взять туда Украину. Просто красивая цифра.

Суперкрасивая цифра. Но вы знаете, когда мы выиграем войну, это будет триумфальное принятие Украины в НАТО. Это будет на Крещатике, на Майдане Незалежности. В Украине будут все главы стран НАТО. В центре этого будет президент Украины. Это будет фундаментально символичным шагом для мира, для глобальной безопасности.

Демократический мир покажет всем остальным: "Смотрите, демократия умеет жестко защищать ценности. Пожалуйста, придите в себя. Все авторитарные системы. Да, вы можете издеваться над своим населением, к сожалению, потому что мы уважаем суверенитеты".

Но если вы попытаетесь вести себя как эта дикая страна под названием Российская Федерация, наказание будет крайне жестким". Вот это будет продемонстрировано на Майдане Незалежности и Крещатике в Украине.

Россия не может не проиграть

Я вспомнила о Мариуполе, потому что на днях я видела записи так называемых военкоров, которые с удивлением в глазах говорили о том, что что-то прилетело в Мариуполь. В 80 километрах от фронта. Он очень удивлялся и говорил: "Думал, что где-то существуют какие-то договоренности о том, что Мариуполь останется за Россией".

А тут вдруг БК взрываются, склады с боеприпасами горят, горюче-смазочные материалы горят. Персонал, пришедший на украинские земли, тоже не слишком комфортно себя чувствует. Говорит: "Что-то случилось". Что там летит так далеко за 80 километров и о каких договоренностях могла быть речь?

Не может быть никаких договоренностей. Это люди, живущие в другом пространстве. Поэтому у меня для них был бы такой замечательный совет сменить фамилию в паспорте, затереть свои аккаунты, переселиться с того места, где они традиционно жили, в другие города, особенно в глубинку Российской Федерации, далеко-далеко. И тогда они, возможно, не будут отвечать за все это странное недоразумение, куда все разворачивается. Это ведь очевидные вещи.

Во-первых, не раз было заявлено, и наши партнеры это полностью поддерживают, что война может закончиться только поражением России. И не нужно обращать внимание на то, что периодически в разных медиа появляется информация, что ресурсов может не хватить, что США откажутся от поддержки Украины. Это выглядит странно.

Даже сегодня я читаю некоторые позиции в некоторых зарубежных СМИ. Это мы говорим после того, как приехал президент Байден в Киев, в Варшаву, чтобы лично для вас прежде всего зафиксировать позицию Соединенных Штатов.

Демократия не проиграет, Соединенные Штаты не проиграют. США будут с Украиной до конца войны. И если все придется отдать, мы отдадим все, чтобы Украина выиграла. То есть, вы после прямых слов президента все равно говорите о том, что может не хватить ресурсов. Это немного странно.

Второе. Есть консенсус демократических стран, что Россия должна проиграть для того, чтобы отвечать за преступления. Безнаказанности быть не может, потому что это спровоцирует тяжелые последствия для Европы. Россия, не проиграв, будет доминировать в Европе, финансировать терроризм, криминализацию социальных, экономических, политических отношений, политические убийства в Европе.

Она будет наглеть, это же понятно. Будет финансировать радикальные течения, как сегодня в Молдове, чтобы на улицах Кишинева были протестные агрессивные акции. Будет финансировать вмешательство в политические процессы, электоральные циклы, киберпреступления, коррумпировать политические и экономические элиты.

И главное – Россия попытается доминировать в Европе и создать много хаотических очагов по всей Европе. Это очевидно для всех.

Третье. Война окончится только на границах 1991 года. Вы же видите, что происходит с Молдовой в Приднестровье. Любой криминальный анклав, контролируемый Россией – рано или поздно война на этой территории. Это очевидно, что мы не можем себе позволить.

И здесь главное для меня лично. Четвертый пункт. Мы не можем ради памяти тех, кто уже погиб в этой битве, оставить Крым или Донбасс России. И особенно мы не можем оставить это, потому что такие "военкоры" или все находящиеся там лица будут издеваться над нашей памятью, над нашими людьми.

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Мы должны каждого из них достать. А для того, чтобы их физически достать, мы должны выиграть. Россия должна бояться Украины. Это главный фактор стабильности Европы. Это сегодня все понимают. Поэтому президент Зеленский подчеркивает: "Финализация войны возможна только в конкретном случае: территория Украины освобождена полностью".

Относительно того, что происходит в Мариуполе. Мы понимаем, что о дальнобойных снарядах идет речь, но западные разведки, аналитики пишут о том, что Украина может получить их раньше, чем они будут анонсированы. То есть такой сюрприз для России.

Я об этом постоянно говорю. Очень люблю, когда кто-то хайпит, сейчас с иронией говорю, на том, что нам там когда-то дадут или не дадут. Мне очень нравится, когда оно начинает работать, как вы правильно говорите, с сюрпризом для России.

И потому оно работает. Вот все, что нам наши партнеры обещают, если они не хотят публично об этом говорить, мы, на мой взгляд, тоже должны официально говорить. Это было бы желательно.

Кстати, обращаюсь ко всем. Перестаньте анонсировать поставки Bradley, Marder, дальнобойных ракет, снарядов. Пусть будет на поле боя. Это будет крутым сюрпризом для россиян. Потому что они вообще не умеют воевать, а если еще есть сюрприз, тогда потери в два-три раза увеличатся. Это важно для нас.

Второе. Все у нас будет для того, чтобы уничтожать не только в Мариуполе, а по всей оккупированной территории, включая Крым. Любіе средства у нас будут, поверьте мне. Мы доберемся до каждого склада, каждой топливной базы и наиболее важное для меня – каждой казармы

Подчеркиваю, что Россия понимает только количество погибших. Понимаете, если люди идут умирать за неизвестные цели на территорию другой страны, потому что мне кажется, что все эти россияне, которые приходят в Украину, имеют только две "мотивирующие" составляющие.

Первая – страх того, что их убьют уже на территории России, если они не согласятся ехать в Украину. А вторая составляющая – это большое количество смертей здесь, что отсюда большое количество похоронок пришло в Россию.

Эти две составляющие оказывают влияние на настроения россиян. Первая – мотивирует ехать, вторая – наоборот демотивирует. Нужно сделать так, чтобы первый поток – за то, чтобы ехать, – проиграл потоку, возвращающемуся в черных пакетах.

Вторую часть интервью с заместителем главы Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком читайте на нашем сайте уже скоро.