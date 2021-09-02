В Дрогобыче демонтируют дом, во время обвала которого погибли 8 человек
Источник:Дрогобычский городской совет
В Дрогобыче власть приняла решение демонтировать дом. Это случилось только через два года после страшного обвала, который унес жизни 8 человек.
Говорится о доме, где 27 августа 2019 года произошел обвал и погибли люди. Об этом рассказали в Дрогобычском городском совете.
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В Дрогобыче демонтируют дом, где погибли 8 человек
Местная власть сообщила, что 27 августа исполнилось 2 года с момента трагедии на Грушевского 101/1. Там из-за обвала одного из подъездов погибли восемь человек, среди которых ребенок.
Здание признали аварийным. Ходатайством местной власти, из государственного фонда Кабмина весной 2020 года направлено в Дрогобыч 40 миллионов 727 тысяч гривен на покупку новых домов для жителей Грушевского 101/1,
– говорится в сообщении.
Власть закупила 59 квартир. Вместе с тем вскоре здание разберут. Ведь раньше этого не могли сделать потому, что на него был наложен арест и продолжались следственные действия, чтобы выяснить причину завала.
В июне арест сняли. И теперь активно ищут организацию, или специалистов, которые в ближайшее время разберут здание,
– рассказали в горсовете.
Коротко об обвале дома в Дрогобыче
- 28 августа 2019 года ориентировочно в 3 ночи в Дрогобыче обвалился дом. Обвал случился на части 4-этажного дома и разрушил 13 квартир.
- В результате трагедии погибли 8 человек. Версию взрыва газа сразу отвергли, ведь стекла в соседних квартирах целые.
- Жители откровенно признавались, что их дом был в небрежном состоянии, уже пошли трещины на стенах.
- Департамент городского хозяйства Дрогобычского городского совета сообщил, что обвал произошел из-за обвала средней несущей стены подвала. Подробнее о трагедии читайте здесь.