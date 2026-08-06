Тогда война дойдет до финала, – Подоляк сказал, что заставит Россию бояться продолжения боев

В аэропорту Лейпцига, который является важным логистическим узлом НАТО, обнаружили дрон со взрывчаткой. Такие имитационные атаки на милитарные объекты Европы должны вызвать решительную реакцию членов Альянса. Притворяться, будто ничего серьезного не произошло – это поведение, которое приведет к трагедии.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил советник Офиса Президента Михаил Подоляк, озвучив, что примером сегодня служит поведение Румынии – страна начала сбивать неизвестные дроны, пересекающие ее воздушное пространство.

Алгоритм действий для Европы, чтобы предотвратить катастрофу

По словам советника ОПУ, НАТО должно ответить для себя на простой вопрос, который будут задавать европейские избиратели, а именно: что сделало их правительство, чтобы противодействовать опасности в виде неизвестных средств поражения, пересекающих воздушное пространство суверенных государств. В случае, если Россия заявит, что именно она запускает эти средства, тогда должны последовать юридические или, как подчеркнул Подоляк, даже военные ответные меры.

Вот таким должен быть алгоритм. Украина именно это и предлагает: не бояться и сбивать эти средства. А если Европа хочет, чтобы подобного было меньше, то стоит инвестировать в Украину, которая положит конец всей этой истории. Мы к этому в любом случае придем,

– уверен Подоляк.

По мнению советника Офиса Президента, ЕС сегодня следует принять соответствующие решения с учетом происходящего. Больше следует не говорить, а, как подчеркнул Подоляк, действовать и делать это уверенно.

Возвращаясь к России, будет работать только одно – баллистика против баллистики. Мы уже подошли к тому, что цена войны большая. Уже поняли, что война может затронуть российские территории, независимо от расстояния до зоны боевых действий, что нет неприкосновенных объектов, что вся инфраструктура России – это непосредственная военная цель. Для этого нужна воля, которая есть в Украине, но которой нет в Европе,

– констатировал Подоляк.

Он отметил, что вести переговоры с Путиным так, как это делала Меркель (бывший канцлер Германии), мягко озвучивая предложения остановиться и торгуясь с ним, приведет лишь к катастрофе. На агрессию России и наращивание ее вооруженного потенциала следует реагировать соответствующим образом – силой.

Должна быть баллистика против баллистики. Как только туда пойдет баллистика в сопоставимом количестве, тогда все быстро подойдет к концу с Россией. Она может потом делать определенные заявления, ведь Лавров неадекватен, но будет бояться смотреть в сторону Европы,

– убежден Подоляк.

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео