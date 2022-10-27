Россия получит новое мощное оружие от Ирана: эксперт назвал новую опасность
У Ирана достаточно открытая позиция по поводу войны в Украине, хотя они и пытаются запутать всех в политических играх, мол – дроны не наши и Иран даже хочет быть участником расследования, чтобы выяснить, откуда эти дроны взялись на поле боя.
Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. Он также отметил, что по его мнению – это чисто политические игры, потому что пока все будут разбираться, дроны будут понемногу поступать.
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Несмотря на любые заявления, Иран продолжает расширять программу военно-технической помощи России. Ранее обсуждали слова Кирилла Буданова, сказавшего, что в России уже 1 700 беспилотников, но им нужно еще.
Появилась информация, что Иран может передать России дроны Arash-2 – если условно, то это старший брат Shahed-136, больший по размеру и с большей дальностью. Практически – это крылатая ракета и по некоторым данным, вероятно, такой дрон может атаковать системы ПВО,
– говорит Жданов.
Также, по словам Олега Жданова, Иран представил маленький дрон – баражирующий боеприпас. Это – аналог американского Switchblade-300.
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Иран предоставляет России дроны для убийств украинцев
- Еще летом США предупредили, что Иран может поставить России ударные беспилотники. Впоследствии подтвердили, что россияне начали тренировку с иранскими дронами.
- Осенью Россия начала активно использовать дроны против Украины, маркируя их другими знаками. Например, "Герань-2".
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение президента предложение о расторжении дипотношений с Ираном.
- 20 октября Евросоюз утвердил санкции против организаций, поставляющих иранские беспилотники. К ограничениям присоединилась и Великобритания.
- Украина готова предоставить доказательства того, что Россия использует иранские дроны.
- Россия и Иран сотрудничество традиционно отрицают. Более того, страны угрожают из-за анонсированного расследования.