Россия получит новое мощное оружие от Ирана: эксперт назвал новую опасность

У Ирана достаточно открытая позиция по поводу войны в Украине, хотя они и пытаются запутать всех в политических играх, мол – дроны не наши и Иран даже хочет быть участником расследования, чтобы выяснить, откуда эти дроны взялись на поле боя.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. Он также отметил, что по его мнению – это чисто политические игры, потому что пока все будут разбираться, дроны будут понемногу поступать.

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Несмотря на любые заявления, Иран продолжает расширять программу военно-технической помощи России. Ранее обсуждали слова Кирилла Буданова, сказавшего, что в России уже 1 700 беспилотников, но им нужно еще.

Появилась информация, что Иран может передать России дроны Arash-2 – если условно, то это старший брат Shahed-136, больший по размеру и с большей дальностью. Практически – это крылатая ракета и по некоторым данным, вероятно, такой дрон может атаковать системы ПВО,

– говорит Жданов.

Также, по словам Олега Жданова, Иран представил маленький дрон – баражирующий боеприпас. Это – аналог американского Switchblade-300.

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Иран предоставляет России дроны для убийств украинцев