Резиденцию Нетаньяху атаковал беспилотник "Хезболлы"

Частную резиденцию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху атаковал дрон "Хезболлы". Его боевики запустили из Ливана.

Изданию Times of Israel в офисе премьера рассказали, что дрон атаковал резиденцию в центральном приморском городе Кесария утром 19 октября.

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Что известно об атаке беспилотника по резиденции премьера

Премьер-министра и его жены не было, пострадавших нет,

– заявило издание.

Кстати, офис Нетаньяху заявил об атаке после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) написала, что дрон поразил здание в элитном городе, известном своими шикарными виллами и римскими руинами и амфитеатром. Пока нет данных о том, поврежден ли дом.

В ЦАХАЛ заявили, что беспилотник был одним из трех, запущенных из Ливана, другие два – сбила ПВО.

Дрон атаковал резиденцию Нетаньяху: смотрите видео

Возле резиденции собрались полиция и другие службы: смотрите видео

Кстати, издание Ynet заявило, из Ливана запустили ракеты, которые нацелились на Тивериаду, Галилею, Хайфу и прилегающие районы. Одна из ракет попала в жилой квартал. К сожалению, двое раненых.