Виданню Times of Israel в офісі прем'єра розповіли, що дрон атакував резиденцію у центральному приморському місті Кесарія вранці 19 жовтня.

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Що відомо про атаку безпілотника по резиденції прем'єра

Прем'єр-міністра та його дружини не було, постраждалих немає,

– заявило видання.

До речі, офіс Нетаньяху заявив про атаку після того, як Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) написала, що дрон уразив будівлю в елітному місті, відомому своїми шикарними віллами та римськими руїнами та амфітеатром. Наразі немає даних про те, чи пошкоджений будинок.

У ЦАХАЛ заявили, що безпілотник був одним із трьох, запущених з Лівану, інші два – збила ППО.

Дрон атакував резиденцію Нетаньягу: дивіться відео

Біля резиденції зібрались поліція та інші служби: дивіться відео

До речі, видання Ynet заявило, з Лівану запустили ракети, які націлилися на Тіверіаду, Галілею, Хайфу та прилеглі райони. Одна з ракет влучила в житловий квартал. На жаль, двоє поранених.