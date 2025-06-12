Украинский ответ "Ланцету": Минцифры показало дрон Bulava
- Украинский дрон Bulava, разработан компанией DeViro, эффективнее российского "Ланцета" и уже используется на передовой.
- Bulava способна поражать цели в глубоком тылу противника и предоставляет видеоподтверждение результатов удара в реальном времени.
- Детальные технические характеристики Bulava остаются засекреченными из соображений безопасности.
Украинский ударно-разведывательный дрон Bulava, созданный компанией DeViro, уже активно работает на передовой. Он демонстрирует лучшую эффективность, чем российский "Ланцет".
Новый украинский дрон вытесняет "Ланцет" с неба. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федерова в Telegram.
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Украинская Bulava вытесняет российский "Ланцет"
Еще недавно в небе доминировал российский Ланцет. Сегодня его вытесняют решения от участников кластера оборонных инноваций Brave1,
– написал Федоров.
По словам министра, Bulava способна с высокой точностью поражать критически важные цели в глубоком тылу противника, в частности в условиях активного радиоэлектронного противодействия. Беспилотник эффективно работает по системам ПВО и РЭБ, таких как Бук-М и Тор, а также уничтожает как стационарные, так и подвижные объекты.
Ключевым преимуществом комплекса является возможность получать видеоподтверждение результатов удара в режиме реального времени, что значительно повышает точность и эффективность миссий.
Подробные технические параметры Bulava остаются засекреченными из соображений безопасности.