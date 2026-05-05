Не было ключевого: экс-сотрудник СБУ заметил интересную деталь в атаке на Москву

В Москве, вероятно, сбили украинский дрон FP-1 в 6 километрах от Кремля и в 3 километрах от Министерства обороны РФ, что особенно символично на фоне приготовлений ко Дню победы. В то же время украинская сторона не ставит своей целью бить по московским многоэтажкам.

Бывший работник СБУ Иван Ступак объяснил 24 Каналу, что это событие имеет идеологическое значение, потому что демонстрирует, что россиянам опасно даже в столице.

Удар дрона по Москве: украинский след или работа ПВО?

Ступак предполагает, что это может быть обломок российской системы ПВО, но даже если это был украинский дрон, подчеркивает, что Украина не стремится атаковать жилые многоэтажки, потому что их слишком много и дронов не хватило бы для таких операций.

Это сделало бы нас похожими на россиян. К тому же атаками на гражданские дома в Москве не повлияют на фронт: ребятам под Константиновкой, Краматорском или Славянском это не поможет, даже если мы разрушим 20 многоэтажек,

– сказал Ступак.

По словам эксперта, анализируя опубликованные кадры прилета, внимательный наблюдатель заметит отсутствие пожаров и массивных разрушений – в отличие от того, как выглядят результаты атак российских дронов в украинские многоэтажки. Здесь же соседние квартиры имеют целые окна, что указывает, что дрон мог быть подавлен российской РЭБ.

"Возможно, это был тестовый дрон, задача которого – пролететь максимально далеко, испытывая новые маршруты и алгоритмы", – предположил Ступак.

Обратите внимание! Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко считает, что в России все больше растет напряженность вокруг проведения парада. По словам эксперта, беспилотник в столице РФ взорвался сразу после усиления систем ПВО. В то же время неприятная для Кремля ситуация произошла в Армении, которую ранее считали подконтрольной России. 4 мая в Ереван прибыл Владимир Зеленский для участия в саммите Европейского политического сообщества.

Что еще известно о взрыве дрона в Москве?

Военный обозреватель Иван Тимочко считает, что россияне частично сами вызвали удары дронов по своим высоткам, поскольку ранее демонстрировали использование элитных зданий в Москва-Сити как мест, откуда осуществляли управление БПЛА для атак по Украине.

Впоследствии эти действия пытались скрыть, однако соответствующие доказательства уже были зафиксированы. По его словам, объекты, где могут размещаться операторы дронов, разведчики или научно-технические подразделения, могут рассматриваться как потенциальные военные цели.