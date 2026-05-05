Колишній працівник СБУ Іван Ступак пояснив 24 Каналу, що ця подія має ідеологічне значення, бо демонструє, що росіянам небезпечно навіть у столиці.

Дивіться також: У Путіна почалась параноя, і не дарма, – політолог вказав на нетиповий процес у Росії

Удар дрона по Москві: український слід чи робота ППО?

Ступак припускає, що це може бути уламок російської системи ППО, але навіть якщо це був український дрон, підкреслює, що Україна не прагне атакувати житлові багатоповерхівки, бо їх занадто багато й дронів не вистачило б для таких операцій.

Це зробило б нас подібними до росіян. До того ж атаками на цивільні будинки в Москві не вплинуть на фронт: хлопцям під Костянтинівкою, Краматорськом чи Слов’янськом це не допоможе, навіть якщо ми зруйнуємо 20 багатоповерхівок,

– сказав Ступак.

За словами експерта, аналізуючи опубліковані кадри прильоту, уважний спостерігач помітить відсутність пожеж та масивних руйнувань – на відміну від того, як виглядають результати атак російських дронів в українські багатоповерхівки. Тут же сусідні квартири мають цілі вікна, що вказує, що дрон міг бути придушений російською РЕБ.

"Можливо, це був тестовий дрон, завдання якого – пролетіти максимально далеко, випробовуючи нові маршрути й алгоритми", – припустив Ступак.

Зверніть увагу! Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко вважає, що в Росії дедалі більше зростає напруженість навколо проведення параду. За словами експерта, безпілотник у столиці РФ вибухнув одразу після посилення систем ППО. Водночас неприємна для Кремля ситуація сталася у Вірменії, яку раніше вважали підконтрольною Росії. 4 травня до Єревана прибув Володимир Зеленський для участі в саміті Європейської політичної спільноти.

Що ще відомо про вибух дрона у Москві?

Військовий оглядач Іван Тимочко вважає, що росіяни частково самі спричинили удари дронів по своїх висотках, оскільки раніше демонстрували використання елітних будівель у Москва-Сіті як місць, звідки здійснювали керування БпЛА для атак по Україні.

Згодом ці дії намагалися приховати, однак відповідні докази вже були зафіксовані. За його словами, об’єкти, де можуть розміщуватися оператори дронів, розвідники або науково-технічні підрозділи, можуть розглядатися як потенційні військові цілі.