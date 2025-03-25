Стал настоящим геймченджером на море: как работает дрон, информация о миссиях которого засекречена

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал о работе секретного дрона "Катран". Этот дрон способен уничтожать цели в море, на земле и в воздухе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Федорова в телеграмме.

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Дрон "Катран"

Дрон "Катран" от участников Brave1 уничтожает цели в море, на земле и в воздухе. Михаил Федоров отметил, что данные об операциях с участием дроном "Катран" засекречены.

"Катран" – высокотехнологичная разработка от украинской военной компании Military Armored Company HUB. Информация о миссии с этим дроном засекречена, но он стал настоящим геймченджером на море,

– указал Федоров.

По словам министра, дрон оснащен торпедами, миниганом, пулеметом, ПЗРК и другим оружием.

Он также спокойно может преодолевать расстояния более чем 1 000 километров, выполняет ударные и разведывательные операции.

Кроме того, дрон "Катран" многофункциональный – эффективно уничтожает морские, наземные и воздушные цели. Для него не надо отдельный РЭБ, он имеет встроенную систему для автоматического распознавания угроз и отстрела ловушек.

Это супертехнология, которая задает новый стандарт ведения войны. Горжусь украинским разработчиками из кластера Brave1 – вы создаете уникальные технологии не только для Украины, но и для мира,

– резюмировал министр цифровой трансформации.

Федоров также показал короткое видео с визуализацией дрона.

Визуализация дрона "Катран": смотрите видео