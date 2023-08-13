Компания Rheinmetall поставит Украине новый супердрон, – СМИ

Немецкая компания Rheinmetall приняла решение передать Украине свой новый супердрон. Речь идет о беспилотной системе Luna New Generation.

Последняя необходима для воздушной разведки. Luna New Generation (NG) является самым современным разведывательным беспилотником.

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Что известно о передаче новой техники Украине

Издание, ссылаясь на собственные источники, отметило – этот "пакет беспилотников" будет состоять из наземной станции управления с:

несколькими дронами;

стартовой катапультой;

военными грузовиками.

Беспилотная система Luna от Rheinmetall – это совершенно новая система дронов, превосходящая предыдущую модель по всем важным характеристикам. Эту систему беспилотников можно использовать как разведывательную систему, снабжать сеть LTE и перехватывать или глушить вражеские коммуникации,

– заявили журналисты.

Они объяснили, что "NG" означает "новое поколение" дрона Luna. А другие модели беспилотников уже поставлены в Украину со складов Бундесвера.

Одна из версий этого дрона сможет нести вооружение, однако Украине передадут вариант, у которого нет такой функции.

"Бундесвер также должен получить ударные беспилотники. Но правила использования ударных беспилотников должны быть разработаны федеральным правительством и приняты Комитетом обороны и Комитетом иностранных дел. И пока эти решения не будут, войска не могут получить или использовать ударные беспилотники", – объяснили журналисты.

По их данным, новый дрон Украина получит до конца 2023 года.

Что известно о новом дроне Luna New Generation